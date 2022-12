Siedem aktów oskarżenia przeciw sędziom i prokuratorom stanu wojennego

Siedem aktów oskarżenia przeciwko byłym sędziom i prokuratorom, 38 wniosków do Sądu Najwyższego o możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności kolejnych 25 osób, wnioski o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie dwóch byłych sędziów – to efekt pracy prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej w ramach rozliczeń stanu wojennego.

– Trwa procesowa weryfikacja wyroków z czasów stanu wojennego, by ustalić czy nie mamy do czynienia z bezprawiem sądowym, czy nie doszło do popełnienia zbrodni komunistycznej, którą kwalifikujemy jako zbrodnię przeciwko ludzkości – powiedział na konferencji zastępca prokuratora generalnego Andrzej Pozorski.





Pozorski jest także szefem Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Przypomniał teraz, że w zeszłym roku do takiej weryfikacji przekazano 140 wyroków.





W rezultacie do Sądu Najwyższego skierowano 38 wniosków o uchwały wyrażające zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności 25 sędziów i 5 prokuratorów. Wyliczono w nich 108 czynów przestępczych.





Dwa wnioski o zatrzymanie





– SN rozpatrzył sześć z nich, pięć pozytywnie – podkreślił prokurator Pozorski. Dodał, że w przypadku dwóch byłych sędziów, co do których taką zgodę wyrażono, wysłano już wnioski o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.





Rezultatem pracy IPN-owskich prokuratorów jest także 55 postanowień o przedstawieniu zarzutów i siedem aktów oskarżenia – przeciwko 9 osobom: 6 prokuratorom i 3 byłym sędziom.





Prokurator Pozorski tłumaczył, że wyroki, które są teraz weryfikowane dotyczą m.in. uczniów rozrzucających ulotki, malujących znak Polski Walczącej, czy sprawę bibliotekarki, która dostała półtora roku więzienia za przepisanie na maszynie jednej ulotki.