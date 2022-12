Dystrybucja węgla. 2,3 tys. gmin podpisało już umowy

Mamy podpisane umowy z 2300 gminami w Polsce na dystrybucję węgla; pozostało jeszcze ok. 100 gmin, w których trwają rozmowy – mówił w Toruniu wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. Dodał, że węgiel został już dostarczony zgodnie z umową do 1500 samorządów.

Wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda w trakcie konferencji prasowej zorganizowanej w firmie TOREC w Toruniu poinformował, że do procesu dystrybucji węgla zgłosiło się 2400 gmin.

– Z 2300 mamy zawarte umowy. Zostało w zasadzie 100 gmin, z którymi ciągle rozmawiamy, aby ten proces zakończyć. Można powiedzieć, że jest on na ukończeniu. Są już takie sytuacje, że węgiel został dostarczony zgodnie z umową – jest 1500 takich gmin. Pozostałe kilkaset gmin ten proces rozpocznie dzisiaj albo w najbliższych dniach. W zależności od wielkości zamówienia węgiel będzie dostarczany systematycznie zgodnie z harmonogramem ustalanym ze spółkami – podkreślił Rabenda.

Dodał, że w woj. kujawsko-pomorskim proces dystrybucji przebiega bardzo sprawnie. – Tutaj umowy zostały podpisane z gminami w komplecie. To województwo, w którym zakończono ten proces jako jednym z pierwszych w kraju – zaznaczył wiceminister.

– W reszcie kraju dystrybucja węgla również przebiega sprawnie. Powstają kolejne miejsca odbioru. (...) Wiemy, że węgiel trafił już do wielu gospodarstw domowych, ale chcemy, aby przebiegało to jak najsprawniej. Przypomnę, że zmieniliśmy rozporządzenie. Wcześniej limit trzech ton był podzielony na dwie partie – do końca roku 1,5 tony i po nowym roku 1,5 tony. Zmieniliśmy to tak, że niewykorzystany w tym roku wolumen nie będzie w żaden sposób przepadał. Tak, aby nie nadwyrężać budżetów domowych w szczególny sposób przed świętami mówił Rabenda.

#wieszwiecej Polub nas

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne i związki gminne zakłada, że mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę. Gmina może sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę.





Węgiel w preferencyjnej cenie mogą kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Sprzedawcom tego węgla przysługują rekompensaty, których maksymalny limit na 2023 r. ustalono na 4,9 mld zł.