Szef BBN: Wojna jest tymczasową przeszkodą w rozwoju wolnej, suwerennej Ukrainy

O wyniku wojny na Ukrainie zdecyduje odporność państwa – w tym m.in. zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa i świadczeń medycznych obywatelom; wojna jest jedynie tymczasową przeszkodą w rozwoju wolnej, suwerennej Ukrainy – powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.

Czytaj więcej w raporcie: Wojna na Ukrainie

W poniedziałek w bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie odbyła się konferencja prasowa dotycząca szkolenia pierwszej grupy medyków z Ukrainy, które związane jest z ewakuacją lotniczą rannych żołnierzy oraz osób cywilnych; wziął w niej udział także szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

W wystąpieniu Siewiera podkreślił, że państwo ukraińskie pracowało już nad stworzeniem systemu lotniczego pogotowia przed wybuchem wojny.





– Tworzenie struktur lotniczego pogotowia ratunkowego czy służby HEMS (ang. Helicopter Emergency Medical Service) po stronie ukraińskiej było ambitnym planem rozwijającego się dynamicznie, nowoczesnego, demokratycznego wolnego i suwerennego państwa – stwierdził.

Czytaj także: Odbudowa ukraińskiej infrastruktury tematem narady w BBN z udziałem prezydenta





– W 2021 r. zespół HEMS – czyli lotniczej ewakuacji medycznej – funkcjonował już w Kijowie; były ambitne plany rozwijania tej usługi medycznej dla obywateli Ukrainy w czterech kolejnych miastach, realizowane było także ścisłe partnerstwo z Centrum Doskonałości – Center of Excellence – w Polsce, prowadzonym pod kierownictwem dyrektora prof. Roberta Gałązkowskiego. Te plany zostały zaburzone – nie przerwane – przez wojnę. Dziś wracamy do tych wysiłków, a państwa obecność tutaj jest dowodem na to, że wojna jest jedynie tymczasową przeszkodą w rozwoju wolnej, suwerennej Ukrainy – powiedział.





Szef BBN ocenił, że o wyniku trwającej wojny zdecyduje wzmacnianie odporności państwa w tym, jak wymienił, zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, do zapewnienia dostępu do infrastruktury krytycznej, a także zdolności do zapewnienia świadczeń zdrowotnych obywatelom.

– Zespoły HEMS na Ukrainie będą dziś realizować zadania zbliżone do pola walki. Będą to zadania związane z ewakuacją medyczną (...), w przyszłości staną się filarem cywilnej, skutecznej, nowoczesnej, dumnej służby ratowniczej dla ludności cywilnej. Odbudowa państwa ukraińskiego rozpoczyna się już dziś; cieszymy się, że możemy wspólnie brać w niej udział – oświadczył Siewiera.

#wieszwiecej Polub nas

Jak zapowiedział, szkolenie będzie miało także kolejne moduły, dotyczące m.in. szkoleń specjalistycznych dedykowanych leczeniu ciężkich poparzeń, traumatologii i leczeniu obrażeń pola walki.