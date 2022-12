Ćwiczenia wojskowe dla zwykłych obywateli. Większość Polaków jest na „tak”

Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, że w 2023 r. wezwanie do wojska może otrzymać rekordowa liczba obywateli. Jak się okazuje, ponad połowa Polaków uważa, że w obliczu zagrożenia rosyjską inwazją szkolenia obronne są wskazane.

W sumie wezwanie może dostać 200 tys. żołnierzy rezerwy, o ile nie skończyli 55 lat lub nie pełnią jakiejś ważnej funkcji. Sprawa nie jest oczywista, bo eksperci przypominają, że w latach 2009-12 (za rządów PO-PSL) nie wezwano ani jednego rezerwisty.





Teraz United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski wykonała badanie, w którym zapytała Polaków, czy należy przeprowadzać i powoływać na ćwiczenia wojskowe zwykłych obywateli, którzy przeszli kwalifikację wojskową i mają kategorię „A”.









Pozytywnie na to pytanie odpowiedziała ponad połowa pytanych: w tym 24,9 proc. wskazało „zdecydowanie tak”, a 29,9 proc. „raczej tak”.





„Raczej nie” wskazało 21,7 proc. pytanych, a 14,1 proc. „zdecydowanie nie”. Co ważne, tylko 9,4 proc. odpowiedziało „nie wiem”.

Przypomnijmy, że w projekcie rozporządzenia ministerstwa obrony napisano, iż „w 2023 r. przewiduje się powołanie do 200 tys. osób na ćwiczenia, w tym m.in. żołnierzy WOT i dobrowolnej służby zasadniczej oraz aktywnej rezerwy, a także do 17 128 osób do służby zawodowej”.





Wezwania z terenowych centrów rekrutacji mogą spodziewać się wszyscy, którzy mają uregulowany stosunek do służby wojskowej.





Szef Centralnego Wojskowego Biura Rekrutacji płk Mirosław Bryś poinformował, że na ćwiczenia rezerwy będą zapraszane również osoby, które do tej pory nie przeszły przeszkolenia wojskowego. Kryterium będą przydatne wojsku specjalności, powoływani mogą być np. lekarze, pielęgniarki, sanitariusze, informatycy, kierowcy i prawnicy.









Te ćwiczenia mają trwać nie dłużej niż dwa tygodnie; żołnierze mają się zapoznać z nowym uzbrojeniem i sprzętem oraz obecnymi uwarunkowaniami służby.





– Mam nadzieję, że to pozwoli tym żołnierzom odświeżyć nawyki i przygotować ich do obsługi sprzętu, który trafia do jednostek wojskowych – powiedział Bryś.