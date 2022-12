Niedzielski: Kamraci planują zamach, chcą mnie zabić

To sytuacja absolutnie z mojego punktu widzenia niebezpieczna – mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, odnosząc się do formułowanych w środowisku tzw. kamratów gróźb pozbawienia go życia. Zaznaczył, że jego ochrona jest obecnie wzmocniona.

Szef resortu zdrowia był gościem Radia Plus, gdzie dziennikarz pytał go o „wyrok”, jaki na Niedzielskiego mieli wydać tzw. kamraci. – Zapowiadają publicznie, że zamierzają pana ministra zamordować – stwierdził prowadzący rozmowę i pytał, czy w związku z tymi groźbami minister podjął już jakieś kroki.

Niedzielski stwierdził, że to „sytuacja niebezpieczna”. – To regularne planowanie zamachu, to sytuacja zagrożenia życia – mówił zaznaczając, że groźby się powtarzają. – Oczywiście mogę liczyć na ochronę służb, funkcjonariuszy, ale to sytuacja trudna w skali ogólnospołecznej – zwrócił uwagę.

W jego ocenie „mamy do czynienia z organizacją, która sprzyja Putinowi i jest podejrzewana o rosyjskie finansowanie”.





– Propaguje treści faszystowskie, propaguje negatywny stosunek do szczepień. To nie tylko moje zagrożenie, ale zagrożenie dla porządku konstytucyjnego w Polsce. Apeluje do wszystkich, żeby z rozmysłem i rozwagą przyjmowali te treści – mówił.

Przyznał, że jego ochrona została w ostatnich dniach wzmocniona.





W maju 2021 r. kilkanaście osób naruszyło prywatność ministra Niedzielskiego, wdzierając się do bloku, gdzie znajduje się prywatne mieszkanie polityka. We wrześniu 2021 r. poseł Konfederacji Grzegorz Braun groził szefowi resortu zdrowia, że „będzie wisiał”.