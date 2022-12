ECS ma preferencyjne ceny… dla pracowników „Wyborczej”

Zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” zorganizował w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku spotkanie promujące swoją książkę. Miał za to zapłacić 2500 zł netto. Sprawa budzi kontrowersje, bo zdaniem internautów powinno go to kosztować o wiele więcej.

Europejskie Centrum Solidarności co rok dostaje z ministerstwa kultury po kilka milionów dofinansowania.





A jak gospodaruje środkami? Ta sprawa wciąż budzi emocje, gdyż „pierwsze skrzypce” grają tam przedstawiciele władz miasta Gdańska (w tym prezydent Aleksandra Dulkiewicz), samorządu, Fundacji Centrum Wolności i Lecha Wałęsy. Tym razem jeden z blogerów postanowił sprawdzić, ile za promocję swojej książki w ECS zapłacił Jarosław Kurski z „Gazety Wyborczej”.









Jak czytamy, umowa współorganizacji wydarzenia opiewała na 2500 zł netto. Tymczasem z oficjalnego cennika na stronie Centrum wynika, że koszt najmu audytorium nie dłużej niż na cztery godziny wynosi 5500 zł netto.









„Potem Basil Kerski, Aleksandra Dulkiewicz i inni płaczą, że brakuje pieniędzy. Panie Piotrze Gliński, może można jeszcze obciąć dotację?” – czytamy.





Portal tvp.info zwrócił się do biura prasowego ECS z pytaniami w tej sprawie. Do czasu publikacji tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania.