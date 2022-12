Mercedes-Benz zainwestuje w polską fabrykę elektrycznych samochodów. Podano kwotę

Mercedes-Benz chce zainwestować ponad 1 mld euro w fabrykę w Jaworze produkującą elektryczne samochody dostawcze – zapowiedzieli przedstawiciele niemieckiego konceru. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się rano z przedstawicielami Mercedes-Benz Group AG.

Po spotkaniu marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki i przedstawiciele Mercedes-Benz Group AG przedstawili oświadczenia.

– Chcemy zainwestować ponad miliard euro właśnie w Jaworze w najbliższych latach. W Jaworze będziemy produkować pojazdy przyszłości – powiedział na konferencji prasowej szef działu pojazdów użytkowych w Grupie Mercedes-Benz Mathias Geisen.

– Będziemy produkowali po raz pierwszy w Europie wyłącznie elektryczne samochody dostawcze. To jest krok ku mobilności wolnej od emisji. Dziękujmy panu premierowi, całemu rządowi Polski za dobrą, opartą na zaufaniu współprace – powiedział.

Premier po spotkaniu z przedstawicielami Mercedes-Benz Group AG wskazał, że „widzimy wyraźnie, jak wielkie firmy technologiczne zmieniają swój paradygmat operacyjny”. – Dziś świat mierzy się z wyzwaniami po pandemii, z wojną na Ukrainie i z wyzwaniami technologicznymi – dodał.

Czytaj także: Mercedes rozpoczyna w Polsce produkcję baterii do samochodów elektrycznych

– Ale mierzy się także z wielkim wyzwaniem technologicznym. Tak znakomite firmy, które zaufały Polsce kilka lat temu, jak Mercedes-Benz, to jednoznaczny wyznacznik tego, jak rozwijamy naszą produkcję i przemysł w Polsce i jak staramy się dla inwestorów zagranicznych i polskich, na równych zasadach, tworzyć jak najlepsze warunki gospodarowania, najlepsze warunki produkcji – stwierdził.

teraz odtwarzane Premier Morawiecki po spotkaniu z przedstawicielami Mercedes-Benz

Szef rządu mówił, że inwestycja koncernu Mercedes-Benz jest dla Polski bardzo ważna. Dziękował marszałek Sejmu Elżbiecie Witek, zaznaczył, że wiele razy rozmawiał z nią o rozwoju – i fabryki, i sąsiadujących gmin.

– I o tych gminach też chciałbym dwa słowa powiedzieć. Chcemy, aby znakiem firmowym naszego rozwoju był rozwój zrównoważony, równomierny terytorialnie. To oznacza również, że gminy otaczające Jawor, jak gmina Męcinka, też muszą mieć szansę na rozwój. I dlatego w tym takim trójkącie współpracy pomiędzy samorządem, strefą ekonomiczną i rządem tworzymy najlepsze możliwe warunki do rozwoju gospodarczego – powiedział.

– Dziś nie chcemy też konkurować już z innymi państwami regionu tym, kto zaoferuje niższe koszty czasu. To nie jest to, na czym nam zależy przede wszystkim. Przede wszystkim zależy nam na wysokiej jakości pracy, a więc na dobrym wykształceniu, na wysokich wynagrodzeniach, na spięciu ze sobą tych wszystkich elementów ze sob,ą takich jak kształcenie nowych kadr, szkoły branżowe, kształcenie na politechnice, na uczelniach wyższych, z potrzebami inwestorów – oświadczył szef rządu.

Nowe miejsca pracy

Jak zaznaczył premier, także specjalna strefa ekonomiczna „odgrywa tu bardzo ważną rolę”.

– Tworzymy od strony podatkowej, regulacyjnej dla inwestorów najlepsze możliwe środowisko do inwestowania. To niezwykle ważne, bo to nowe miejsca pracy, setki – a w nawet najbliższej przyszłości – ponad tysiąc nowych miejsc pracy – mówił premier.