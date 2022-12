Trzaskowski w prokuraturze. Milczał, teraz musi złożyć zeznania

Prokurator Ewa Wrzosek w czasie kampanii miała zdobywać informacje ze śledztwa dla Rafała Trzaskowskiego. Dziś (poniedziałek) polityk będzie zeznawał w tej sprawie jako świadek w prokuraturze w Szczecinie. Czy Trzaskowski wiedział o skandalicznych praktykach? Polityka PO zapytaliśmy o to ponad tydzień temu. Prezydent Warszawy nie odpowiedział na pytania portalu tvp.info.

Prokuratura twierdzi, że Ewa Wrzosek działała na rzecz zdobywania poufnych informacji i przekazywania ich pracownikowi stołecznego ratusza Michałowi Domaradzkiemu, by następnie w środku kampanii prezydenckiej trafiały one do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.









Gdy sprawa ujrzała światło dzienne, 2 grudnia portal tvp.info zwrócił się do stołecznego ratusza z pytaniem, czy Trzaskowski potwierdza ustalenia śledczych oraz czy wezwał Domaradzkiego (szefa Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego stołecznego ratusza) do złożenia wyjaśnień.





Chcieliśmy też ustalić, czy prawdą jest, że gdy Domaradzki zorientował się, iż do pomieszczeń urzędu weszli funkcjonariusze, „usiłował zniszczyć materiał dowodowy zapisany w telefonie, co uchwyciły kamery monitoringu ratusza”. Czy urząd rzeczywiście dysponuje takimi nagraniami?





Do dzisiaj urzędnicy Rafała Trzaskowskiego ani sam prezydent nie odpowiedzieli na nasze pytania.

#wieszwiecej Polub nas

Trzaskowski ocenił z kolei publicznie, że cała sprawa jest „absolutnie bezprecedensową i skandaliczną”.

– Prokuratura się dzieli z opinią publiczną wiadomościami z korespondencji pomiędzy mną a szefem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. Jak rozumiem, pochodzi ona z jakieś inwigilacji. Jest to jeszcze do tego korespondencja, która pochodzi z czasów kampanii wyborczej 2020 r. – mówił.









W poniedziałek zamiast wygłaszać polityczne komentarze, Trzaskowski będzie jednak zmuszony odnieść się do konkretów.





Ze szczecińskiej prokuratury dostał bowiem wezwanie na godzinę 10. Będzie składał wyjaśnienia jako świadek.





Jak ujawniła „Gazeta Polska Codziennie”, stawienie się Trzaskowskiego w prokuraturze nie było pewne. Polityk Platformy Obywatelskiej miał zasłaniać się ważnymi obowiązkami, a także liczył na to, że to prokurator przyjedzie do niego. Prokuratura jednak postawiła na swoim.





Śledczy dodali wcześniej, że z uwagi na fakt, że analiza pozyskanego materiału dowodowego wskazała, iż popełniono czyny zabronione, prokuratura zobowiązana przepisami kodeksu postępowania karnego ogłosiła zarzuty Michałowi D., a także wystąpiła z wnioskiem o uchylenie immunitetu dwóm prokuratorkom.