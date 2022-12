Ukrył narkotyki w psiej budzie. Nie udało mu się przechytrzyć policjantów

Policjanci zatrzymali 34-latka, który ukrył narkotyki w budzie dla psa. Funkcjonariusze w miejscu przebywania mężczyzny zabezpieczyli ponad 190 gramów marihuany i porcję amfetaminy – poinformowała w poniedziałek asp. sztab. Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Nie żyje 25-latka skatowana przez partnera Nie żyje 25-latka, która została skatowana przez swojego partnera w piątek rano w gminie Iłowa (woj. lubuskie). Mężczyzna miał przynieść na teren... zobacz więcej

Jak przekazała policjantka funkcjonariusze z grodziskiego Wydziału Kryminalnego pojechali skontrolować adres, pod którym mogła przebywać osoba poszukiwana przez sąd i prokuraturę.

– W czasie obserwacji tego miejsca funkcjonariusze zwrócili uwagę na mężczyznę, który pospiesznie chował coś w budzie dla psa. Kryminalni natychmiast przystąpili do sprawdzania osoby i ukrywanych przedmiotów. Szybko okazało się, że mają do czynienia z poszukiwanym 34-latkiem, który do budy wstawił plastikowe opakowanie z suszem roślinnym – wyjaśniła asp. sztab. Katarzyna Zych.

Dodała, że policjanci dokładnie przeszukali całą posesję i znaleźli wysuszone łodygi konopi, a w domu rozsypany na talerzyku biały proszek. Wszystkie substancje zostały zabezpieczone do dalszych badań, a ich właściciel zatrzymany.

– Wykonane przez policjantów czynności dochodzeniowo–śledcze potwierdziły, że poszukiwany mężczyzna ukrywał łącznie ponad 190 gramów marihuany i porcję amfetaminy – podała asp. sztab. Katarzyna Zych.

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Grożą mu trzy lata więzienia. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Żyrardowie.