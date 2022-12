Zamieszki w Iranie. Stracono kolejną osobę skazaną za udział w protestach

W Iranie dokonano drugiej egzekucji uczestnika antyrządowych protestów. 23-letni Madżidreza Rahnaward został stracony za rzekome śmiertelne ugodzenie nożem dwóch funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i ranienie czterech kolejnych – poinformowała agencja AP.

Wyrok przez powieszenie wykonano niecały miesiąc po zatrzymaniu Rahnawarda, który miał dopuścić się zarzucanego mu czynu 17 listopada w mieście Meszhed na północnym wschodzie kraju. Według władz w Teheranie 23-latek został zatrzymany podczas próby ucieczki z Iranu.





Rahnawarda skazano pod zarzutem „moharebeh”, co w języku perskim oznacza „prowadzenie wojny przeciwko Bogu”.





Pierwsza egzekucja

Pierwszą egzekucję uczestnika protestów w Iranie, również oskarżonego o „moharebeh”, przeprowadzono w miniony czwartek. 23-letni Mohsena Szekariego powieszono za domniemane ranienie ostrym przedmiotem członka irańskich służb bezpieczeństwa i zablokowanie drogi w Teheranie.

Amnesty International (AI), Center for Human Rights in Iran (CHRI) z siedzibą w Nowym Jorku i Iran Human Rights z siedzibą w Oslo apelują do wspólnoty międzynarodowej o nałożenie na władze Iranu radykalnych sankcji gospodarczych i dyplomatycznych, by nie dopuścić do kolejnych egzekucji. Organizacje te podkreślają, że pokazowe procesy zatrzymanych za udział w protestach odbywają się w bardzo szybkim tempie, a oskarżeni nie mają dostępu do obrony.

Według Amnesty International w 2021 r. w Iranie wykonano co najmniej 314 wyroków śmierci, czyli ponad połowę egzekucji przeprowadzonych w regionie Bliskiego Wschodu.

„Podczas wystąpień społecznych w Iranie zginęło już co najmniej 488 osób, a 18,2 tys. zostało aresztowanych” – powiadomiła AP.





Masowe demonstracje

Masowe demonstracje rozpoczęły się w połowie września po śmierci 22-letniej Kurdyjki Mahsy Amini, aresztowanej przez policję moralności. Po zatrzymaniu z powodu „nieodpowiedniego nakrycia głowy” kobieta w niejasnych okolicznościach zapadła w śpiączkę i zmarła w szpitalu; według rodziny Amini była bita przez funkcjonariuszy.