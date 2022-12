Ukraina: wkrótce nowa ofensywa

Ukraińska armia wznowi wkrótce, jeśli tylko pogoda będzie sprzyjająca, kontrofensywę przeciwko rosyjskiemu okupantowi – zapowiedział minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow podczas spotkania w Odessie z szefem szwedzkiego resortu obrony Palem Jonsonem.

– Myślę, że (obecny) spadek aktywności na linii frontu jest spowodowany pogodą – powiedział minister Reznikow.





– Przejście z suchej jesieni do jeszcze niezbyt mroźnej zimy nie zapewniało dobrych warunków do użycia pojazdów kołowych i gąsienicowych. Jednak ukraińskie siły zbrojne nie myślą wcale o zatrzymaniu działań (...) Chcą raczej wykorzystać moment, gdy mróz sprawi, że grunt będzie twardy, by wznowić kontrofensywę – powiedział Reznikow.





Na froncie na razie bez zmian





– Nasz plan jest prosty: wyzwolenie wszystkich tymczasowo okupowanych obszarów Ukrainy, które znajdują się w granicach uznanych międzynarodowo w 1991 r. – podkreślił.





Agencja dpa pisze, że sytuacjach na frontach na Ukrainie jest od kilku tygodni statyczna, a zacięte walki toczą się w różnych punktach, głównie z użyciem artylerii, broni rakietowej i dronów.