Brygida „da nam jeszcze popalić”. IMGW alarmuje o 20-stopniowym mrozie

Niż Brygida niebawem sprowadzi do Polski bardzo mroźne powietrze. We wschodniej i centralnej części Polski temperatura spadnie nawet do -15 stopni. Na południu do nawet -20 – mówił w TVP Info rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Synoptyk przekazał też najnowszą prognozę pogody dotyczącą świąt Bożego Narodzenia.

Zmiany w dopłatach dla rolników. Minister wyjaśnia [WIDEO] – Zwiększamy o 20 procent dopłaty do paliwa rolniczego – powiedział w rozmowie z TVP Info minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.... zobacz więcej

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w poniedziałek niż Brygida przeniesie się nad Litwę. Do Polski znad północy kontynentu będzie napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Cały czas obowiązują ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu i zamieciami. Alerty wydano dla południowych powiatów województw dolnośląskiego i opolskiego oraz północnej części województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.





Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 15-25 cm oraz zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 65 km/h.

Atak zimy. Kiedy Brygida odpuści?





O tym, co czeka nas w kolejnych dniach, mówił w TVP Info rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Zaznaczył, że śnieg, który będzie padał w kolejnych dniach, może się utrzymać, bo przechodzący właśnie tuż obok Polski niż Brygida przyniesie mroźne powietrze.





– Dzięki temu będziemy mieć w dzień i w nocy ujemne temperatury. W nocy we wschodniej i centralnej części kraju temperatura spadnie do nawet -15 st. W obszarach podgórskich możemy zobaczyć nawet -20 st. – mówił.





Zapowiedział, że jest szansa, że taka pogoda utrzyma się na dłużej. – Przynajmniej do końca przyszłego tygodnia takie mroźne powietrze będzie z nami – stwierdził.

#wieszwiecej Polub nas

Mówił też o najnowszych prognozach na święta Bożego Narodzenia. – Jeszcze przed świętami utrzyma się chłód. Modele mówią, że na Boże Narodzenie przyjdzie odwilż i jest szansa, że zrobi się cieplej – wskazał.

Na koniec stwierdził, że niż Brygida „da nam jeszcze popalić”. – Na północy obficie spadnie śnieg, potem przyjdzie mróz. Warunki będą bardzo zimowe przynajmniej do końca przyszłego tygodnia – dodał.