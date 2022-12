Szef MSZ Ukrainy: Dostajemy niemiecką broń, ale jaką?

– Ukraina dostaje niemiecką broń, tylko jaką? Nie dostajemy, przynajmniej na razie, czołgów Leopard 2, których potrzebujemy najbardziej – powiedział ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba w niemieckiej telewizji ARD.

WOJNA NA UKRAINIE





Kułeba podkreślił, że Niemcy obiecały kolejne dostawy broni, ale ciągle zwlekają z czołgami Leopard 2, których Kijów domaga się od dawna. – Taka decyzja jeszcze nie zapadła, nie ma nawet żadnej obietnicy, ale pracujemy nad tym – powiedział szef ukraińskiej dyplomacji.





Oświadczył, że rząd w Kijowie nie rozumie, dlaczego Niemcy odmawiają przekazania tych czołgów, skoro dostarczają artylerię. Jego zdaniem jeśli Ukraina nie będzie wystarczająco uzbrojona, przedłuży to wojnę, co nie leży ani w interesie Ukrainy, ani jej zachodnich partnerów.





Zapytany, czy Ukraina przeprowadziła na początku tygodnia ataki dronami na rosyjskie bazy wojskowe, Kułeba nie chciał odpowiedzieć wprost: – Jako minister spraw zagranicznych nie mogę komentować tego, co dzieje się na terytorium Rosji – oświadczył.

#wieszwiecej Polub nas

Kułeba potwierdził jednak, że z tych zaatakowanych rosyjskich lotnisk startują bombowce dalekiego zasięgu, które „wystrzeliwują pociski w system energetyczny Ukrainy i zabijają Ukraińców”. Odrzucił jednocześnie krytykę, zwłaszcza USA, rzekomych ukraińskich ataków na terytorium Rosji. – Nie ma potrzeby udzielania Ukrainie lekcji moralności – podkreślił.

– Nie rozumiem, co to znaczy, że Ukraina „igra z ogniem”. Putin przyszedł nas zniszczyć – jako państwo, jako naród. Gdyby morderca wszedł do twojego mieszkania i próbował cię zabić – a twój sąsiad by powiedział: nie igraj z ogniem, nie wolno go prowokować – to prawdopodobnie powiedziałbyś, że twój sąsiad postradał rozum – tłumaczył Kułeba.





Przyznał, że zmasowane rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną stawiają rząd w Kijowie i ukraiński naród przed ogromnymi wyzwaniami. Aby im sprostać, jego kraj potrzebuje pomocy pozamilitarnej, zwłaszcza dostaw generatorów i transformatorów.





Przeczytaj też: Mimo deklaracji rząd zmniejsza dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy





Dmytro Kułeba uważa scenariusz całkowitego blackoutu na Ukrainie za realny. Nie spodziewa się jednak masowego opuszczania kraju przez Ukraińców w związku z niepewną sytuacją zimą. Jego zdaniem Ukraińcy raczej będą przenosić się z miast na tereny wiejskie, gdzie „jest możliwość ogrzewania się drewnem”.