Już ponad 100 podejrzanych w sprawie międzynarodowego gangu handlarzy bronią

Ponad 270 sztuk broni palnej i tysiące nabojów przejęli śledczy z CBŚP i łódzkich „pezetów” Prokuratury Krajowej w postępowaniu dotyczącym międzynarodowego handlu bronią. Przeszło 100 osób usłyszało już w tej sprawie zarzuty, z czego pięć ostatnich zatrzymano w ostatnich dniach.

Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prowadzi razem z CBŚP śledztwo w sprawie międzynarodowego gangu handlującego bronią w Polsce, Niemczech, Francji, Belgii, Czechach i Holandii. W tym ostatnim kraju miał mieszkać jeden z liderów tej organizacji.

Przestępcy mieli trzy źródła, w których zaopatrywali się w broń lub jej elementy. Najlepsze znajdowało się w Czechach i Słowacji. Można tam kupić tzw. broń pozbawioną cech użytkowych, czyli taką, z której nie da się strzelać, ale ładnie wygląda w kolekcji. Gangsterzy szybko nauczyli się odwracać ten proces, choć nie jest on prosty.

Drugi szlak wiódł z Europy Zachodniej. Broń kupowano od kolekcjonerów lub członków lokalnego półświatka. A najtańszą opcją, choć związaną z o wiele gorszą jakości bronią, były zakupy od miłośników militariów krążących po lasach i polach z wykrywaczami metali. Dostarczali oni handlarzom także materiały wybuchowe.





Wyczyszczona i odnowiona broń trafiła do klientów: od gangsterów, przez kłusowników, po zwykłych miłośników militariów, którzy chcieli powiesić np. karabin na ścianie.

Rośnie liczba podejrzanych

W ciągu kilku ostatnich dni policjanci zatrzymali pięć osób związanych z opisywanym gangiem. Przeszukanie nie okazały się zbyt owocne, ponieważ natrafiono na pięć sztuk broni, dwa komponenty do jej produkcji i pewne ilości materiałów wybuchowych.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące nielegalnego handlu bronią palną, posiadania bez wymaganego zezwolenia broni palnej i posiadania bez wymaganego zezwolenia materiałów wybuchowych. Grozi za to do 10 lat więzienia. Cała piątka została zwolniona do domów po wpłaceniu poręczeń majątkowych.

Do tej pory w śledztwie zarzuty usłyszało przeszło 100 osób. Odpowiedzą one za m.in. „udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, posiadanie i wytwarzanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej i amunicji, posiadanie materiałów wybuchowych i prania brudnych pieniędzy”.





Jednemu podejrzanemu przedstawiono zarzut posiadania pedofilskiej pornografii. Ze śledztwa wyłączono materiały wobec 14 podejrzanych i skierowano wobec nich akty oskarżenia

Śledztwo prowadzone jest przeciwko 95 podejrzanym. Dotychczas zabezpieczono blisko 275 jednostek broni palnej (głównie pistoletów i rewolwerów, karabinów, strzelb i pistoletów maszynowych), kilka tysięcy sztuk amunicji i materiały wybuchowe.