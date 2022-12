Zmiany w dopłatach dla rolników. Minister wyjaśnia [WIDEO]

– Zwiększamy o 20 procent dopłaty do paliwa rolniczego – powiedział w programie „Gość Wiadomości” na antenie TVP Info minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Jak wyjaśnił jest to „zwrot części akcyzy”. Kowalczyk zaznaczył, że dopłaty w Polsce osiągnęły europejski poziom w przypadku 97 proc. gospodarstw na terenie kraju.

Minister wskazał, że „oprócz wzrostu kwoty zwiększamy limit dla hodowców trzody chlewnej tak jak to do tej pory jest zwiększone dla hodowców bydła”.





– Wielokrotnie hodowcy trzody mówili dlaczego oni nie mają dodatkowych limitów paliwa w stosunku do hodowców bydła, więc teraz to wyrównujemy – powiedział Kowalczyk, przypominając, że nowe przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2023 roku.





– Paliwo kupione w 2023 będzie podlegało częściowemu zwrotowi akcyzy w wysokości 1,20 zł do 1 litra – podkreślił minister. Pytany o dopłaty do nawozów Kowalczyk wyjaśnił, że „będzie stabilizacja cen, to jest ewentualne pokrywanie strat zakładów nawozowych, czyli dopłaty będą bardziej dla zakładów nawozowych”.





– Tu będzie pokrywanie strat – to jest takie trochę przeciwdziałanie w zakresie, gdyby były skoki bardzo duże cen gazu, bo to właściwie groziłoby załamaniem rynku nawozów – mówił szef resortu rolnictwa. Polityk wskazał, że dopłaty dla gospodarstw o wielkości do 50 hektarów, które stanowią 97 proc. gospodarstw w kraju osiągnęły europejski poziom.





– Dopłata redystrybucyjna, która jest dla tych mniejszych gospodarstw i do tego pozostałe formuły dopłat, również płatność krajowa powodują, że tak naprawdę mamy 102 proc. średniej europejskiej dla tych gospodarstw, które mają nie więcej niż 50 hektarów – powiedział Kowalczyk. Jak zaznaczył nie obejmuje to jeszcze wszystkich.





– 3 proc. gospodarstw zostaje na poziomie odrobinę poniżej średniej europejskiej, dla pozostałych już mamy średnią europejską, a nawet o 2 proc. przekroczyliśmy ją– wyjaśnił minister.