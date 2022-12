Morawiecki porównał lidera PO do postaci z bajki. „Wypisz wymaluj Donald Tusk”

Nie ma żadnego efektu Tuska. To jest bujda i spin, i PR Donalda Tuska. Opozycja utknęła na mieliźnie. Siedem lat temu Platforma kierowana przez Ewę Kopacz miała bardzo podobne sondaże do tych, które dzisiaj ma Donald Tusk – powiedział w wywiadzie dla wpolityce.pl premier Mateusz Morawiecki. W przekonaniu premiera lider największej opozycyjnej partii przypomina… smerfa Marudę, „który tylko innych recenzuje, krytykuje, poucza i zrzędzi. Malkontent. Wypisz wymaluj – Donald Tusk”.

Szef rządu odniósł się do ostatnich wystąpień Tuska, który wielokrotnie zarzucał rządowi, że nie radzi sobie z sytuacją po wybuchu wojny na Ukrainie.





– Te tezy pana Tuska są kłamstwem. Najważniejsze, że Polacy widzą ogromny wysiłek, który wkładamy w obronę kraju przed skutkami wojny i kryzysów. My działamy sprawczo, pojawia się temat, szykujemy rozwiązania, wdrażamy je. Nasz gabinet nie odwraca oczu od problemów – odparł Morawiecki wyliczając uchwalenie m.in. tarczy antyinflacyjnej czy wakacji kredytowych.





„Hucpą i happeningiem” nazwał Morawiecki narrację opozycji ws. węgla. – Węgla miało nie być, potem miał być za drogi, teraz płaczą, że jest go za dużo, a mówili jeszcze, że węgiel nie pali się na łopacie – skomentował.





„Efekt Tuska? Bujda, spi i PR”





Według Morawieckiego powrót lidera PO do polskiej polityki okazał się fiaskiem.





– Nie ma żadnego efektu Tuska. To jest bujda i spin, i PR Donalda Tuska. Opozycja utknęła na mieliźnie. Siedem lat temu Platforma kierowana przez Ewę Kopacz miała bardzo podobne sondaże do tych, które dzisiaj ma Donald Tusk. W międzyczasie byli panowie Schetyna, Budka, i nic im to nie dało. Mimo że zjadają poparcie dla Szymona Hołowni. Nic zresztą dziwnego, bo stał się on przybudówką dla PO. Wszystkie te zmiany liderów, koalicje, łączenia nic nie dają, nie zdołali się wybić powyżej naszego poziomu – mówił Morawiecki, podkreślając, że „Tusk przegrywa”.