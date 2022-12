PŚ w skokach: Kubacki zdemolował rywali. Pokaz siły w Titisee-Neustadt

W piątek był drugi, w niedzielę wszystko wróciło na swoje miejsce. Dawid Kubacki wygrał zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Titisee-Neustadt z kolosalną przewagą nad rywalami i udowodnił, że jest w tej chwili najlepszym i najrówniej skaczącym zawodnikiem światowej czołówki.

Już w pierwszej serii brązowy medalista olimpijski z Pekinu pokazał, że jest w kosmicznej dyspozycji. 139,5 metra i aż 12,6 punktu przewagi nad drugim Halvorem Granerudem z Norwegii musiało robić wrażenie.



Lider Pucharu Świata postawił kropkę nad „i” w finałowej rundzie. Mimo niesprzyjającego wiatru pofrunął aż na 143. metr, a jego przewaga nad drugim Anże Laniskiem ze Słowenii wyniosła aż… 25,7 punktu!



To trzeci triumf w bieżącym sezonie i ósmy w karierze skoczka urodzonego w Nowym Targu. Nad drugim w klasyfikacji generalnej PŚ Laniskiem ma 54 punkty przewagi, zaś trzeci Stefan Kraft traci do Polaka 93 oczka.



Z siedmiu “Biało-Czerwonych”, poza Kubackim, awans do drugiej rundy wywalczyło jeszcze trzech, ale można tu mówić o solidnej jakości. Ostatecznie Piotr Żyła był czwarty, Kamil Stoch ósmy, a Paweł Wąsek jedenasty.



Kolejny weekend z Pucharem Świata w skokach już za tydzień. Areną zmagań - szwajcarski Engelberg. Będzie to ostatni przystanek przed prestiżowym Turniejem Czterech Skoczni.