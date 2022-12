Eurowizja Junior 2022 w Armenii. Znamy zwycięzcę

Konkurs Piosenki Eurowizji Junior 2022 w Armenii wygrała Francja. Lissandro z piosenką „Oh, Maman” uzyskał łącznie 203 punkty od jury i widzów. W tegorocznej edycji uczestniczyło 16 krajów. Reprezentantka Polski Laura Bączkiewicz z piosenką „To the Moon” zajęła 10 miejsce, zdobywając łącznie 95 punktów.

Drugie miejsce zajęła Gruzja z 180 punktami a trzecie – Armenia, zdobywając 161 punktów.





To drugie zwycięstwo Francji. 1. miejsce zajęła też Valentina z piosenką „J’imagine” w 2020 roku. Lissandro ma 13 lat. Pochodzi z miejscowości Moselle we wschodniej Francji. Śpiewa w 5 językach, zajmuje się też dubbingiem.





Polskę w 20. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci reprezentowała Laura Bączkiewicz z piosenką „To the Moon”, dzięki wygranej 25 września w programie „Szansa na Sukces – Eurowizja Junior 2022”. Na scenie w Erywaniu wystąpiła wraz z pięcioma tancerzami. Tematyka występu nawiązywała do kosmosu. Wykorzystano niebieskie i fioletowe wizualizacje oraz dym i efekty pirotechniczne. Reżyserem widowiska polskiej reprezentacji był Konrad Smuga. O choreografię zadbał Agustin Egurrola.

Ile punktów zyskała Polska?



Laura Bączkiewicz od jury dostała następującą liczbę punktów: 8 od – Albanii, 7 od – Armenii, 6 od – Ukrainy, 5 od – Malty i Włoch, 4 od – Macedonii Północnej, 3 od – Irlandii, 2 od – Holandii i Hiszpanii. Z Polski 12 punktów trafiło na konto reprezentacji Gruzji. Łącznie Polska zyskała 95 punktów, a zwycięzca, czyli Francja – 203 punkty. W głosowaniu online Polska otrzymała 53 punkty, a Francja –71 punktów.

Wyniki konkursu zależały w 50 proc. od decyzji publiczności z różnych państw i w 50 proc. od jury. Głosowanie widzów składało się z dwóch faz – poprzez stronę internetową jesc.tv – przed finałowym widowiskiem i po występach wszystkich uczestników. Lista kandydatów odpowiadała kolejności, według której występowali w niedzielę podczas finału.

Eurowizja Junior 2022

W konkursie w kolejności wystąpili reprezentanci następujących państw: Holandii (Luna – „La Festa”), Polski (Laura – „To The Moon”), Kazachstanu (David Charlin – „Jer-Ana”, Mother Earth), Malty (Gaia Gambuzza – „Diamonds In The Skies”), Włoch (Chanel Dilecta – „Bla, bla, bla”), Francji (Lissandro - „Oh Maman!”), Albanii (Kejtlin Gjata – „Pakëz Diell”), Gruzji (Mariam Bigvava – „I Believe”), Irlandii (Sophie Lennon – „Solas”), North Macedonii Północnej (Lara, Jovan & Irina – „Životot E Pred Mene”), Hiszpanii (Carlos Higes – „Señorita”), Wielkiej Brytanii (Freya Skye – „Lose My Head”), Portugalii (Nicolas Alves – „Anos 70”), Serbii Katarina Savić – „Svet Bez Granica”), Armenii (Nare – „Dance!”), Ukrainy (Zlata Dziunka – „Nezlamna”).

Tegorocznym gospodarzem wydarzenia była Armenia dzięki wygranej reprezentantki tego kraju, Maleny, która z piosenką „Qami Qami” zajęła 1. miejsce w Eurowizji Junior 2021 w Paryżu. Finał odbył się w Kompleksie Sportowo-Koncertowym im. Karena Demircziana.

Na otwarciu 20. edycji konkursu jego uczestnicy zaśpiewali wspólnie utwór „Spin the Magic”. Między czasie młodzi artyści zaprezentowali się niosąc flagi swoich państw. Po czym reprezentacje 16 krajów wykonały swoje piosenki na armeńskiej scenie.

Następnie na scenie w Erywaniu pojawiło się też 11 zwycięzców wcześniejszych Eurowizji Junior: Bzikebi z Gruzji (2008), Ralf Mackenbach z Holandii (2009), Vladimir Arzumanyan z Armenii (2010), Candy Music z Gruzjai (2011), Gaia Cauchi z Malty (2013), Vincenzo Cantiello z Włoch (2014), Destiny Chukunyere z Malty (2015), Mariam Mamadashvili z Gruzji (2016), Viki Gabor z Polski (2019), Valentina z Francji (2020) Maléna z Armenii (2021). Na scenie pojawiła się też Rosa Linn, reprezentantka Armenii na Eurowizji w Turynie w maju tego roku. Chociaż zajęła wtedy 20. miejsce, to jej piosenka „Snap” była często odtwarzana przez internautów z różnych państw.

Historia Eurowizji Junior

Konkurs Eurowizji Junior rozpoczął się w 2003 roku w Kopenhadze w Danii. Bazował wtedy na skandynawskim festiwalu piosenki dla dzieci, Melodi Grand Prix Nordic. Zainspirowana tym wydarzeniem Europejska Unia Nadawców (EBU) podchwyciła pomysł na konkurs piosenki z udziałem dzieci i zdecydowała się otworzyć konkurs dla wszystkich członków tej organizacji. EBU powstała w 1950 roku; skupia publiczne stacje radiowe i telewizyjne w 56 krajach Europy i poza nią, by wymieniać się realizowanymi programami i produkcjami audycji dla widzów.

W pierwszym konkursie uczestniczyło 16 krajów. Zwyciężył reprezentant Chorwacji Dino Jelušić z piosenką „Ti si moja prva ljubav” („ty jesteś moją pierwszą miłością”). Druga edycja została zorganizowana w mieście Lillehammer, przez norweskiego nadawcę NRK. O 2014 roku zwycięzcy Konkursu Piosenki Eurowizji Junior występują na scenie Konkursu Piosenki Eurowizji dla pełnoletnich muzyków, muszą jednak mieć co najmniej 16 lat. Początkowo zwycięzców wybierano przez teległosowanie. Od 2008 roku obowiązuje zasada, że zwycięstwo w 50 proc. zależy od głosów widzów i 50 proc. od decyzji jury. W 2016 roku wyjątkowo zwycięzca została wybrany przez jury sędziowskie i panel ekspercki. W 2017 roku przywrócono poprzednią zasadę, która obowiązuje do dziś. Gruzja wygrała najwięcej razy spośród wszystkich państw uczestniczących w kompetycji – tj. trzykrotnie (2008, 2011, 2016).