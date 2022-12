Minister Kowalczyk o dopłatach do paliwa i programie dla rolnictwa

Na przyszły rok zaproponujemy zwiększenie limitów dopłat do paliwa dla producentów trzody chlewnej; zwiększenie stawki z 1 zł do 1,20 zł do litra paliwa – zapowiedział w niedzielę wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Jak dodał, stawka ta zostanie podniesiona o 20 proc. W niedzielę w Przysusze (woj. Mazowieckie) odbyło się Zgromadzenie Polskiej Wsi z udziałem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, rządu, rolników, przetwórców i handlowców.

Kowalczyk zaznaczył, że dopłaty do zakupu paliwa rolniczego w ramach pomocy z budżetu państwa zostały wprowadzone przez PiS w 2006 r.





Wicepremier zapowiedział także zwiększenie dopłat dla pszczelarzy. Jak mówił, rząd zwiększy dopłaty do każdej rodziny pszczelej 2,5-krotnie, czyli z 20 zł na 50 zł. Zapowiedział też środki finansowe na zakup m.in. sprzętu do przewożenia uli. – Te środki też będą zapewnione w ramach wspólnej polityki rolnej – powiedział.



Emerytury rolnicze





Wicepremier mówił także o kwestii emerytur rolniczych. Jak przypomniał, rząd chce, aby emerytury w ZUS i w KRUS, przy waloryzacji, były traktowane jednakowo.





Szef resortu podkreślił też rolę odnawialnych źródeł energii dla rozwoju terenów wiejskich. – To jest po pierwsze bezpieczeństwo energetyczne, rozporoszone źródła energii. Po drugie OZE są nieobarczone opłatami emisyjnymi i po trzecie to są dodatkowe źródła dochodów w rolnictwie, co jest bardzo istotne – zaznaczył.





Wskazał, że źródłem finansowania rozwoju OZE na terenach wiejskich mogą być pieniądze przekazywane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przeznaczone m.in. na inwestycje w fotowoltaikę, magazyny energii czy biogazownie.





Kowalczyk przypomniał, że trwają nabory w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Jak dodał, już w tej chwili napłynęło ok. 50 tys. wniosków, głównie na wymianę pokryć dachowych i odstąpienie od azbestu, ale też na przetwórstwo rolne m.in. dla małych i średnich firm.

„Pis zrobiło bardzo dużo dla rolnictwa”





Podczas spotkania minister rolnictwa mówił również o tym, że PiS zrobiło bardzo dużo dla rolnictwa i dużo planuje jeszcze zrobić, choć „czasy są trudne”. Przywołał pandemię Covid-19, agresję Rosji na Ukrainę i wojnę, która – jak zaznaczył – ma też konsekwencje skutki dla rolnictwa.





Minister rolnictwa podkreślił, że rząd chce pomagać Ukrainie, ale też, by „pomoc była kontrolowana i nadzorowana, i by zboże było odpowiedniej jakości”. Wicepremier zaznaczył, że ważnym zadaniem w rolnictwie jest zapewnienie stabilnych dochodów, umiarkowanych cen oraz przeciwdziałania zmowom cenowym. – W tym celu został utworzony holding spożywczy. Powstała Krajowa Grupa Spożywcza – przypomniał.





Wskazał, że dzięki dobrej współpracy z ministerstwem aktywów państwowych udało się w wykorzystać szanse, które daje Krajowa Grupa Spożywcza. – Już te szanse były wykorzystane w okresie żniw, kiedy to udało się ustabilizować bardzo niepewny rynek zbóż. Kiedy to były próby wzniecenia paniki na rynku zbóż. Wtedy właśnie powiedziałem: cena 1400 złotych za pszenicę nie mniej i wszyscy się do tego dostosowali. To jest właśnie rola Krajowej Grupy Spożywczej – przekazał.





Kowalczyk odniósł się też do Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wskazał, że Polsce udało się zakończyć negocjacje jako jednemu z pierwszych krajów UE. Zaznaczył, że budżet wynosi ponad 25 mld euro na pięć lat. – To jest plan, który wreszcie zrównuje, a nawet przewyższa o dwa procent poziom dopłat bezpośrednich dla gospodarstw do 50 hektarów, czyli tych, których jest już 97 procent. Poziom dopłat bezpośrednich dla tych gospodarstw będzie już (wynosił) 102 procent średniej europejskiej – mówił Kowalczyk.





Zwrócił też uwagę, że plan „ma jedną bardzo dobrą filozofię: preferuje bardzo mocno komplementarne rolnictwo” – połączenie uprawy roślin i hodowli zwierząt. Zaznaczył, że jest to rolnictwo najbardziej ekologiczne, najtańsze, najbezpieczniejsze.





Chipowanie psów





Kolejna zapowiedź ministra rolnictwa dotyczyła wprowadzenia ustawy o obowiązkowym czipowaniu psów.





– Chcemy wprowadzić ustawę o obowiązku czipowania psów, tak żeby każdy był odpowiedzialny za to zwierzę, którym się opiekuje, a nie tylko jak jest mu miłe i wygodne. Mam nadzieję, że we współpracy z samorządami, bo one najlepiej wiedzą, jaki jest z tym problem, tego dokonamy – podkreślił minister rolnictwa. Odniósł się też do sytuacji odbierania zwierząt przez różne inspekcje pod pretekstem złego traktowania lub złego stanu.





– Skończymy z tym. Takie wejście do gospodarstwa będą miały tylko państwowe inspekcje, w tym przypadku jest to Inspekcja Weterynaryjna, a nie inspekcje, które się czasami nazywają inspekcjami – podkreślił. – Wiem, ze takie odebranie zwierząt wiąże się potem z narzuceniem opłat, np. kilkudziesięciu tysięcy złotych, co nie ma nic porównywalnego z wartością tych zwierząt. Skończymy z tym, tylko i wyłącznie weterynaria będzie miała takie uprawnienia – podsumował.