Brutalne pobicie i śmierć 88-latka. „Kolejna zapomniana ofiara zdziczenia Francji”

Brutalne pobicie 88-letniego mężczyzny w podparyskiej miejscowości Bezons wywołało oburzenie części klasy politycznej i mediów we Francji. Ofiara zmarła w sobotę w szpitalu wskutek odniesionych przed kilkoma dniami ran. Policja zatrzymała dwóch około 30-letnich multirecydywistów podejrzanych o pobicie.

Śmierć 88-letniego mieszkańca Bezons oburzyła polityków prawicy i narodowców. „To kolejna cicha i zapomniana ofiara zdziczenia, które dotyka Francję” – skomentował szef nacjonalistycznej partii Zjednoczenie Narodowe Jordan Bardella.

„Tylko rewolucja w prawie karnym mogłaby to zatrzymać, ale rząd nie ma na to odwagi. To odrażające” – napisał na Twitterze lider centroprawicowych Republikanów w senacie Bruno Retailleau.

„Ani nasze dzieci, ani nasi rodzice nie są już bezpieczni w naszym kraju” – stwierdził szef antyimigranckiego ruchu Rekonkwista Eric Zemmour.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem. Napastnicy brutalnie pobili 88-latka w piwnicy bloku, w którym mieszkał, za to, że zwrócił im uwagę za przesiadywanie w niedozwolonym miejscu.

Podejrzani to dwaj bracia – Mohamed i Hichem K., dobrze znani lokalnej policji. „W przeszłości zatrzymałem ich co najmniej 50 razy. Powinni byli zostać odizolowani od reszty społeczeństwa. To wada w naszym systemie” – powiedział stacji CNews były policjant z Bezons.

Jeden z braci został aresztowany i przyznał się do winy. Drugi trafił do szpitala po tym, jak specjaliści zdiagnozowali u niego zaburzenia psychiczne.