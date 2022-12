Trzaskowski o trudnych warunkach na drogach. Internauci wyłapali jeden szczegół

Na warszawskich ulicach ze względu na padający śnieg panują trudne warunki. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski poinformował, że miejskie służby od wczesnych godzin rannych pracują nad zapewnieniem przejezdności. Swój wpis zilustrował zdjęciem, które – zauważyli internauci – zostało zrobione poprzedniej zimy.

Padający śnieg utrudnia życie mieszkańcom. Służby nie nadążają odśnieżać zarówno jezdni, jak i chodników. Jak przekazała podkom. Małgorzata Wersocka ze stołecznej policji, doszło do kilku kolizji.

– W Józefowie zderzyły się trzy samochody, kierująca jednym z nich została zabrana do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi – powiedziała policjantka. Droga wojewódzka numer 801 jest zablokowana, policja wytyczyła objazdy.

Ruch w całej Warszawie odbywa się wolno, zarówno na mniejszych uliczkach jak i drogach ekspresowych. Ciężko podróżuje się w okolicach galerii handlowych, warszawiacy wykorzystują fakt, że dzisiejsza niedziela jest handlowa. Służby miejskie od rana walczą na ulicach ze śniegiem.

„Od wczesnych godzin rannych pracujemy nad zapewnieniem przejezdności ulic. 170 posypywarek Zarządu Oczyszczania Miasta działa na 1600 km dróg, którymi kursują miejskie autobusy. 42 pługosolarki oczyszczają mosty, wiadukty, podjazdy i zjazdy we wszystkich dzielnicach” – napisał w mediach społecznościowych po godz. 12 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. „Cały czas monitorujemy sytuację i reagujemy na bieżąco. Apeluję do wszystkich o ostrożność na drogach – bezpieczeństwo jest najważniejsze” – dodał załączając do wpisu zdjęcie posypywarki.

Internauci komentując wpis prezydenta Warszawy zwrócili uwagę, że zdjęcie wykonano nie dzisiaj, lecz poprzedniej zimy. Zdjęcie znaleźć można na stronach stołecznego Zarządu Oczyszczania Miasta w zakładce, w której informowano o statystykach sezonu zimowego 2021/22.

Rafał @trzaskowski_ co roku, od wczesnych godzin rannych walczy z zimą na warszawskich ulicach archiwalnymi zdjęciami z poprzednich lat.

Pierwszy screen z dziś, drugi z 2022. pic.twitter.com/Q4iFZOap0d — Daniel Liszkiewicz (@Dan_Liszkiewicz) December 11, 2022