Pięć lat temu prezydent powołał Mateusza Morawieckiego na premiera [WIDEO]

W niedzielę 11 grudnia mija pięć lat od powołania Mateusza Morawieckiego na urząd premiera polskiego rządu. Morawiecki objął funkcję po Beacie Szydło. Jak podkreślał, najbardziej dumny jest z wprowadzenia 13. i 14. emerytury.

O „pięciu latach w służbie dla Polski” premier Mateusz Morawiecki wspomniał na Facebooku, gdzie opublikował okolicznościowe nagranie.

