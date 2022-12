Jarosław Kaczyński: PiS reprezentantem polskiej wsi [WIDEO]

Dzisiejsze nasze zgromadzenie nie jest przypadkiem, a jest następstwem tego, że Prawo i Sprawiedliwość chce być i jest reprezentantem polskiej wsi; jestem z tego dumny, że Polska wieś w obliczu trudnych wyzwań dała radę – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński, otwierając w Przysusze Zgromadzenie Polskiej Wsi.

Jarosław Kaczyński podkreślał, że polska wieś zabezpiecza nasz kraj żywnościowo. – Podstawą tego są polscy rolnicy, ich gospodarstwa, które uprawiają od pokoleń. Około czterdziestu procent Polaków mieszka na wsi, ale w naszym narodzie jest ważna kultura polskiej wsi – dodał.



Prezes PiS mówił też, że polskie państwo od czasu rządów Prawa i Sprawiedliwości wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec rolników. – Mamy dopłaty dla rolników na poziomie europejskim – podkreślał.

– Zabezpieczyliśmy grunty rolne, stworzyliśmy większe możliwości do sprzedaży produktów ze wsi. Musimy wyrównać możliwość cywilizacyjne polskiej wsi w stosunku do miast – jeżeli będziemy rządzili to wykonamy to – dodał Jarosław Kaczyński.







Zgromadzenie Polskiej Wsi





Podczas Zgromadzenia Polskiej Wsi najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości mają nakreślić kierunki na przyszłość, jeśli chodzi o rolnictwo.



Obecni są między innymi: premier Mateusz Morawiecki, wicepremier minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz inni ministrowie, a także marszałek Sejmu Elżbieta Witek.