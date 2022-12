Niemieckie Patrioty w Polsce. Media przekazały nowe informacje

Bundeswehra rozpocznie w przyszłym tygodniu przygotowania do przeniesienia do Polski swojego systemu obrony powietrznej Patriot. We wtorek do Polski ma udać się zespół rozpoznawczy – poinformowała agencja dpa.

Niemieccy żołnierze mają dokonać inspekcji przyszłych stanowisk dla systemu obrony przeciwlotniczej, a następnie przewieść tam trzy jednostki ogniowe. Ich celem jest ochrona infrastruktury krytycznej na wschodniej flance NATO – informuje dpa.

Minister obrony Niemiec 20 listopada zaproponowała wsparcie Polski należącymi do Bundeswehry zestawami Patriot i myśliwcami Eurofighter, które strzegłyby polskiej przestrzeni powietrznej.

Propozycja wiązała się z wydarzeniem z 15 listopada, gdy podczas zmasowanego rosyjskiego ostrzału rakietowego Ukrainę na polskie terytorium blisko granicy polsko-ukraińskiej spadł pocisk, doszło do eksplozji i zginęło dwóch Polaków. Była to rakieta ukraińskiej obrony powietrznej, doszło do nieszczęśliwego wypadku.

21 listopada minister Błaszczak poinformował w mediach społecznościowych, że z satysfakcją przyjął propozycję niemieckiej minister obrony. Zapowiedział wówczas, że podczas rozmowy telefonicznej ze stroną niemiecką zaproponuje, by system stacjonował przy granicy z Ukrainą.

Dwa dni później szef MON poinformował, że zwrócił się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie zostały przekazane Ukrainie. Jak uzasadniał, „to pozwoli uchronić Ukrainę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy”.

Następnego dnia niemiecka minister obrony stwierdziła, że proponowane Polsce Patrioty są częścią zintegrowanej obrony powietrznej NATO, co oznacza, że mają zostać rozmieszczone na terytorium Sojuszu.

W miniony wtorek szef MON napisał na Twitterze, że po rozmowie z niemieckim ministerstwem obrony, z rozczarowaniem przyjął decyzję o odrzuceniu wsparcia dla Ukrainy. „Przystępujemy więc do roboczych ustaleń ws. umieszczenia wyrzutni Patriot w Polsce i wpięcia ich w nasz system dowodzenia”.

Minister Błaszczak informował, że Niemcy nie dochowali poufności rozmów w sprawie rozmieszczenia swoich wyrzutni Pariot. Za największe osiągnięcie uznał to, że niemieckie zestawy będą wpięte w polski system dowodzenia i podporządkowane dowódcy operacyjnemu. – Polska poprosiła o poufność negocjacji w tej sprawie, ale mimo tego Niemcy poufność negocjacji złamali – mówił w rozmowie z i.pl.