Burzliwa dyskusja o sprawie Grodzkiego. „Kryjecie swoich jak grupa przestępcza”

Jeśli ktoś z was jest w układzie korupcyjnym powinien zrzec się immunitetu i odpowiedzieć przed sądem. Wy kryjecie swoich jak grupa przestępcza – powiedziała zwracając się do przedstawicieli opozycji parlamentarnej posłanka PiS Joanna Lichocka. W programie „Woronicza 17” w TVP Info politycy dyskutowali o sprawie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, któremu prokuratura chce postawić zarzuty. Nie jest to obecnie możliwe, bo polityka PO ciągle chroni immunitet.

– Bronią Tomasza Grodzkiego, a to zdaniem prokuratury tylko wierzchołek góry lodowej. Fundacja założona przez tego polityka miała być pralnią brudnych pieniędzy – mówił prowadzący program dziennikarz i pytał posłankę Polski 2050 Hannę Gill-Piątek, dlaczego wciąż nie jest możliwe uchylenie mu immunitetu.

Przedstawicielka partii Szymona Hołowni oznajmiła, że „media są wokandą, na której wydano już wyrok, a od tego są sądy”. Jej zdaniem prokuratura jest upolityczniona.

Posłanka Polski 2050: Polowanie na czarownice





Gill-Piątek pytana więc, kto będzie ostatecznie sądził Grodzkiego, czy nie właśnie niezawisły sąd, odparła, że „chciałaby, żeby w przypadku Grodzkiego to nie było polowanie na czarownice”.

Przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego poseł Paweł Bejda mówił z kolei o „pogardzie” wobec sędziów dodając, że „jeżeli wydają takie, a nie inne wyroki, to widocznie prokuratura przedstawiła marne dowody, czyli licho pracuje i słabo działa”.









Posłanka PiS Joanna Lichocka odpowiadając Bejdzie wskazywała, że ten obraża pracujących przy tej sprawie prokuratorów. – To jest niebywałe – oceniła i przypomniała o „zasadzie Neumanna”. – Jeśli to jest ktoś z totalnej opozycji, to nie wolno go tykać. Może kraść, brać łapówki, robić różne rzeczy na lewo, ale będziemy go bronić jak niepodległości i mówić, że zarzuty wobec niego są upolitycznione – mówiła Lichocka komentując narrację opozycji.

– Jeśli ktoś z was jest w układzie korupcyjnym powinien zrzec się immunitetu i odpowiedzieć przed sądem. Wy kryjecie swoich jak grupa przestępcza – mówiła zwracając się do polityków opozycji.

Bielan: Żałosna ucieczka Grodzkiego





W sprawie głos zabrał również europoseł PiS, szef Partii Republikańskiej Adam Bielan, który w przeszłości pełnił funkcję wicemarszałka Senatu.

– Nie pamiętam tak żenującej ucieczki od odpowiedzialności przed wymiarem sprawiedliwości, jak w przypadku marszałka Grodzkiego. Przez rok Senat nie chciał się w ogóle zająć sprawą, bo sam Grodzki, który układa porządek obrad Izby Wyższej, nie chciał poddać pod głosowanie sprawy swojego immunitetu. Jest sędzią we własnej sprawie – mówił.

Pytał też, kto decyduje o tym, czy Grodzki jest winny. – Politycy tworzący koalicję większościową w Senacie, którzy nie godzą się na odebranie immunitetu, by niezależny sąd zdecydował, czy Grodzki brał łapówki czy nie – komentował.

Korupcja w fundacji Grodzkiego





Jak informowała Prokuratura Regionalna w Szczecinie, trwa śledztwo ws. Fundacji Pomocy Transplantologii. Chodzi o śledztwo wyłączone z postępowania dot. marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

Zarzuty wręczenia korzyści majątkowej usłyszało w śledztwie 25 osób. To pacjenci, którzy przez wpłatę na rzecz Fundacji Pomocy Transplantologii uzyskali korzystniejsze warunki leczenia tzn. byli szybciej kierowani na operację.

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Marcin Lorenc, zakończyły się wszystkie przesłuchania, prokurator prowadzi jeszcze niezbędne czynności w śledztwie, chodzi m.in. sprawdzanie wszelkiej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem fundacji.

#wieszwiecej Polub nas

– Osoby, którym przedstawiono zarzuty złożyły wyjaśnienia, zeznania złożyły osoby posiadające wiedzę w zakresie śledztwa, w tym pacjenci. Chcemy podkreślić, że rola pacjentów, którzy zdecydowali się ujawnić wszelkie okoliczności sprawy, nie zmieniła się i pozostają świadkami – powiedział prok. Lorenc.

Jak dodał, pozostałym pacjentom konieczne było przedstawienie zarzutów mimo tego, że były to „osoby, które chciały ratować swoje życie i zdrowie”. Prok. Lorenc zauważył, że sąd rozstrzygając sprawę, z pewnością będzie miał na uwadze motywację podjęcia działań korupcyjnych.

Dodał, że osób, które zdecydowały się na ujawnienie okoliczności sprawy było kilkadziesiąt. Zapytany o zeznania składane przez te osoby zaznaczył, że każdą sytuację należy rozpatrywać odrębnie.

– Ogólnie można jednak przedstawić to następująco: pacjent dowiadywał się, że jest chory, a także, jak długo będzie musiał czekać na operację. Otrzymywał też informację o istnieniu Fundacji Pomocy Transplantologii i że po wpłacie na jej rzecz możliwe będzie przyspieszenie takiego zabiegu – mówił prok. Lorenc. Jak wskazał, po wpłacie pieniędzy pacjenci byli operowani w pierwszej kolejności.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie informowała, że śledztwo dotyczy m.in. „podejrzenia podejmowania czynności, które mogły udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z oszustw oraz korzyści majątkowych przyjmowanych w związku z pełnieniem funkcji publicznych, poprzez przyjmowanie tych środków na rzecz Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie pod pozorem dobrowolnych wpłat na cele statutowe fundacji, w ramach mechanizmu polegającego na wprowadzaniu pacjentów szczecińskiego szpitala w błąd co do odpłatności za zabiegi chirurgiczne, które były finansowane przez NFZ oraz przyjmowania korzyści majątkowych za skrócenie terminu przyjęcia do szpitala”. Łączna suma uzyskanych w ten sposób korzyści przekroczyła, według śledczych, 1,5 mln zł.

Materiały tej sprawy wyłączono ze śledztwa, w którym Prokuratura Regionalna w Szczecnie chce przedstawić zarzuty „przyjmowania korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich Tomaszowi Grodzkiemu w okresie, gdy był dyrektorem w Specjalistycznym Szpitalu im prof. Sokołowskiego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej”.

W marcu 2021 r. skierowano do Senatu wniosek o uchylenie Tomaszowi Grodzkiemu immunitetu, uzupełniając go w grudniu 2021 r. 18 maja br. Senat nie zgodził się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Izby Wyższej