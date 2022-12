Błoto pośniegowe i intensywne opady. Na drogach fatalne warunki

Przez Polskę przechodzą gwałtowne śnieżyce. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne, pracuje na nich ponad 1,2 tys. pojazdów zimowego utrzymania. Miejscami zalega jednak błoto pośniegowe i jest ślisko. GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

Śnieg sypie w województwach: śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, opolskim, wielkopolskim, podkarpackim, mazowieckim oraz dolnośląskim.





Drogowcy poinformowali, że błoto pośniegowe występuje na drogach w województwie podkarpackim, lubelskim oraz południowej części śląskiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego w rejonie Skarżyska-Kamiennej. Z kolei w woj. zachodniopomorskim jazdę kierowcom mogą utrudniać mgły.





Małopolska





Z powodu intensywnych opadów śniegu w niedzielę na podhalańskich drogach panują bardzo trudne warunki. Tiry mają problemy z podjazdami. Na Zakopiance rano zalegał śnieg, a samochody poruszały się z minimalną prędkością. Jazda lokalnymi drogami jest też bardzo utrudniona przez zalegający śnieg.





Sprzęt do odśnieżania i posypywania dróg ciągle pracuje, ale w pierwszej kolejności jest kierowany na główne trakty.

Poza utrudnieniami występującymi lokalnie na odcinkach górskich, wszystkie drogi krajowe w Małopolsce są przejezdne.

Podkarpacie





Na Podkarpaciu w niedzielę rano przejezdne były wszystkie drogi wojewódzkie i krajowe. Od kilkunastu godzin skutki opadów śniegu usuwa ponad 100 pługów i pługopiaskarek.





W południowych powiatach regionu, m.in. w Bieszczadach i Beskidzie Niskim, notowane są intensywne opady. – Nawierzchnie dróg są tam zaśnieżone z błotem pośniegowym lub warstwą zajeżdżonego śniegu. Drogi są śliskie – poinformował dyżurny Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Tadeusz Baran. Podobnie, choć z mniej intensywnymi opadami śniegu, sytuacja wygląda na pozostałych drogach regionu.





Temperatury powietrza waha się od zera do trzech stopni mrozu. Wieje słaby lub umiarkowany wiatr. Warunki na drogach mogą w każdej chwili się zmienić, a lokalnie na drogach zalesionych lub w okolicach cieków i rzek może wystąpić śliskość spowodowana specyficznym mikroklimatem.





Lubelszczyzna





Na wszystkich drogach wojewódzkich leży cienka warstwa zajeżdżonego śniegu. W południowej części Lubelszczyzny (okolice Biłgoraja, Zamościa, Józefowa, Janowa Lubelskiego) kierowcy mogą natrafić na błoto pośniegowe.





Na drogach wojewódzkich pracuje ponad 55 sztuk sprzętu do zimowego utrzymania dróg (piaskarek i solarek).

Pomorskie





Główne drogi krajowe w woj. pomorskim są czarne i mokre. Lokalna śliskość występuje na niektórych drogach powiatowych.





Jak powiedziała w niedzielę rano dyżurna Punktu Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, „wieczorem i w nocy sprzęt przeciw gołoledzi profilaktycznie zabezpieczał trasy głównie w rejonie Gdańska, Tczewa i Człuchowa”.





Dyżurny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Daniel Strzeliński poinformował, że lokalna śliskość występuje na drogach powiatowych, gminnych i wojewódzkich na terenie powiatów gdańskiego, nowodworskiego, puckiego i wejherowskiego. Z kolei w powiatach lęborskim i słupskim drogi są czarne i mokre. W pozostałych powiatach drogi są przeważnie czarne i suche.

IMGW wydał ostrzeżenia





IMGW wydał ostrzeżenie 2 stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w niedzielę w południowych i środkowych powiatach województwa lubelskiego, woj. podkarpackiego i wschodniej części woj. małopolskiego. W tych miejscach synoptycy prognozują opady powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 20-30 cm, a na obszarach powyżej 600 m n.p.m o 40 cm. Ostrzeżenie obowiązuje do niedzieli do około godz. 14.





Dla pozostałej wschodniej części kraju IMGW wydał ostrzeżenie 1 stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Alert obowiązuje w woj. małopolskim, podlaskim, wschodniej części woj. mazowieckiego, wschodnich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego oraz północnej części woj. lubelskiego. Prognozowane są tam opady powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 cm, a miejscami o 20 cm. Alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują do niedzieli do ok. godz. 22.





IMGW dodatkowo ostrzega w woj. podlaskim, wschodniej części woj. mazowieckiego i północnej woj. lubelskiego przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Według prognoz zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane będą opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 55 km/h, z północnego-wschodu i północy. Ostrzeżenie przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi obowiązuje do godz. 18 w niedzielę.