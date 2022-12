Potężna śnieżyca w Polsce. IMGW wydaje szereg alertów [PROGNOZA]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed intensywnymi opadami śniegu we wschodniej Polsce. Dodatkowo synoptycy ostrzegają przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi w północno-wschodniej części kraju.

IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w niedzielę w południowych i środkowych powiatach województwa lubelskiego, woj. podkarpackiego i wschodniej części woj. małopolskiego.





W tych miejscach synoptycy prognozują opady powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 20-30 cm, a na obszarach powyżej 600 m n.p.m o 40 cm. Ostrzeżenie obowiązuje do niedzieli do około godz. 14.





Dla pozostałej wschodniej części kraju IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Alert obowiązuje w woj. małopolskim, podlaskim, wschodniej części woj. mazowieckiego, wschodnich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego oraz północnej części woj. lubelskiego.





Prognozowane są tam opady powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 cm, a miejscami o 20 cm. Alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują do niedzieli do ok. godz. 22.

IMGW dodatkowo ostrzega w woj. podlaskim, wschodniej części woj. mazowieckiego i północnej woj. lubelskiego przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Według prognoz zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane będą opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 55 km/h, z północnego-wschodu i północy. Ostrzeżenie przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi obowiązuje do godz. 18 w niedzielę.





Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydawane są w momencie, kiedy w ciągu 12 godzin przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 10-15 cm lub od 15 do 20 cm w 24 godziny. Natomiast jeśli przyrost pokrywy śnieżnej jest od 20 do 30 cm w ciągu 24 godzin na wysokości do 600 m.n.p.m lub od 20 do 50 cm na obszarach powyżej 600 m.n.p.m. to wtedy jest to ostrzeżenie drugiego stopnia.





Jest jeszcze ostrzeżenie trzeciego stopnia wydawane jeżeli w 24 godziny przyrost pokrywy śnieżnej na obszarze poniżej 600 m.n.p.m. wyniesie powyżej 30 cm lub na obszarze powyżej 600 m.n.p.m powyżej 50 cm.