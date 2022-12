Betlejemskie Światło Pokoju przybywa do Polski. Przekażemy je Ukrainie

Do Polski dotrze dziś Betlejemskie Światło Pokoju. Polscy harcerze odbiorą je tradycyjnie od słowackich skautów, a następnie przekażą harcerzom z Ukrainy. Niosący przesłanie pokoju płomień z Groty Narodzenia Pańskiego trafi do każdego, kto będzie chciał go przyjąć – zapewniają harcerze.

Swoją wędrówkę po Słowacji Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło wczoraj po tym, jak słowaccy skauci odebrali je od swoich austriackich kolegów w Wiedniu. W sobotę o godzinie 8:00 polscy harcerze przejmują płomień od Słowaków w Popradzie, skąd wyruszy on w dalszą część międzynarodowej Sztafety Światła.





W południe w kaplicy na polanie Głodówka zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Podharcmistrzyni Olga Junkuszew ze Związku Harcerstwa Polskiego powiedziała Polskiemu Radiu, że następnie harcerze i harcerki z całej Polski zabiorą Betlejemskie Światło Pokoju do swoich regionów.





– Światełko zostanie przekazane również prezydentowi Andrzejowi Dudzie, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i marszałkom obu izb Parlamentu – oświadczyła Olga Junkuszew.





Wieczorem na przejściu granicznym Medyka-Szeginie polscy harcerze przekażą Betlejemskie Światło Pokoju harcerzom z Ukrainy. Następnie trafi ono na Litwę i Białoruś, a także do Niemiec i Szwecji.