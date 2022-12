Wojna na Ukrainie: chipy z holenderskich tosterów w irańskich dronach

Irańskie drony używane przez Rosję podczas wojny na Ukrainie zawierają holenderskie chipy – poinformował dziennik „Algemeen Dagblad”. Według gazety po tym, jak producenci z Holandii zaprzestali eksportu chipów do Rosji, są one pozyskiwane m.in. z pralek, tosterów oraz fotoradarów.

O tym, że rosyjska armia wykorzystuje zachodnie technologie w wojnie z Ukrainą, w tym półprzewodniki holenderskiej firmy NXP i dawnej spółki zależnej Nexperia, informował już w sierpniu dziennik „Financieele Dagblad”.

Teraz okazuje się, że mimo iż obie firmy wstrzymały dostawy swojego sprzętu do Rosji, produkowane przez nie chipy nadal znajdują zastosowanie w broni wykorzystywanej przez agresora w wojnie na Ukrainie, m.in. w irańskich dronach.

„AD” informuje, że brytyjska organizacja Conflict Armament Research (CAR) potwierdza, że w irańskich dronach znaleziono zachodnie komponenty, m.in. holenderskie, wyprodukowane w latach 2020-2021. „Chipy wciąż mogą trafiać do rosyjskiej broni na przykład w ten sposób,

Kongres USA naciska na Pentagon, by nakłonić go do zmiany przepisów dotyczących obowiązkowych rezerw amunicji na wypadek potencjalnych konfliktów,...