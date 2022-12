Eva Kaili o Polsce i Katarze. „Standardy” greckiej socjalistki [WIDEO]

„Alarmująco autorytarny skręt” zarzucała polskiemu rządowi w styczniu 2016 r. obecna wiceprzewodnicząca Europarlamentu, grecka deputowana Eva Kaili. Polityk, która atakowała Polskę za rzekomy brak praworządności, została w piątek zatrzymana w związku ze śledztwem w sprawie korupcji i prania brudnych pieniędzy. Według mediów państwem uwikłanym w proceder korupcyjny, jest Katar. Kaili jeszcze niedawno wychwalała Katar jako „lidera praw pracowniczych”.

Przejawami autorytarnych tendencji w Polsce zdaniem Kaili było zażegnanie próby zamachu na Trybunał Konstytucyjny, jaką podjęła większość sejmowa (PO-PSL) w Sejmie VII kadencji w 2015 r. poprzez nielegalny wybór kandydatów na zajęte już stanowiska sędziów TK, oraz likwidacja monopolu “totalnej opozycji” w mediach głównego nurtu poprzez zmiany w mediach publicznych.

Kaili już wówczas, w styczniu 2016 r. nie tylko domagała się wdrożenia “mechanizmu praworządności” ale także domagała się przedstawienia sposobu, w jaki Komisja Europejska zamierzałaby komunikować Parlamentowi swoje stanowisko w sprawie rzekomego łamania praworządności.

Zupełnie inaczej grecka socjalistka ocenia standardy panujące w Katarze. Kaili wypowiadała się podczas debaty nad projektem rezolucji PE w sprawie państwa-gospodarza MŚ w piłce nożnej. W kraju tym dopiero niedawno oficjalnie zniesiono obowiązujący cudzoziemskich pracowników system zwany kafala, porównywany przez obrońców praw pracowniczych do współczesnego niewolnictwa. Oficjalnie też zrównano płacę minimalną cudzoziemców i Katarczyków.

Kaili : Katar jest liderem praw pracowniczych





Ale, jak wskazywali deputowani popierający rezolucję, oba rozwiązania (kafala i niższa płaca minimalna) obowiązywały przez większość okresu przygotowań do mundialu, a podejrzewa się, że stosowano je nadal nawet po oficjalnym ich zniesieniu.

Podkreślano też na wysoką liczbę wypadków śmiertelnych podczas budowy stadionów, sięgającą według niektórych źródeł 6,5 tys. Sceptycy katarskich przemian nie są też pewni, czy rozwiązania wprowadzone oficjalnie przed mundialem, po mistrzostwach zostaną utrzymane.

Ale według według Kaili Katar to dowód na to, że „dyplomacja sportowa doprowadziła do historycznej transformacji, która inspiruje świat arabski”. – Sama powiedziałam, że Katar jest liderem praw pracowniczych, który zniósł kafalę i obniżoną płacę minimalną. A jednak wciąż niektórzy tu wzywają do dyskryminowania tego kraju, prześladują go, a każdego, kto angażuje się w dialog z Katarem oskarżają o korupcję – mówiła pod koniec listopada.

9 grudnia Greczynka została wzatrzymana w Brukseli w związku z toczącym się śledztwem w sprawie korupcji, w którą – jak poinformowała agencja AFP – uwikłane są również władze Kataru. W domu wiceprzewodniczącej PE funkcjonariusze znaleźli torby wypełnione pieniędzmi. Oprócz Kaili zatrzymano w tej sprawie cztery inne osoby, w tym jej partnera. Więcej w tym artykule.





Obejrzyj też materiał wideo:

teraz odtwarzane Korupcja na szczytach władz UE. Wiceprzewodnicząca PE zatrzymana