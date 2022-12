Przysięga wojskowa to moment, który pamięta się do końca życia. Podobnie jak oświadczyny i przysięgę małżeńską. Szer. Patryk Boczkowski postanowił wykorzystać wojskową uroczystość w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie do zadania wybrance serca pewnego bardzo ważnego pytania. Ta nie mogła ukryć emocji i... zgodziła się jeszcze zanim padło zasadnicze pytanie.



#wieszwiecej Polub nas