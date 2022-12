MŚ 2022. Maroko pisze historię! Maroko - Portugalia 1:0

Nie będzie Pucharu Świata dla Cristiano Ronaldo i reprezentacji Portugalii. Maroko wygrało 1:0 w ćwierćfinale mistrzostw świata i zostało pierwszą afrykańską drużyną w historii, która awansowała do najlepszej czwórki mundialu.

Lionel Messi i Cristiano Ronaldo nie spotkają się w finale najważniejszej piłkarskiej imprezy. W sobotę w Katarze wydarzyła się jednak historia, którą latami będą wspominać nie tylko marokańscy kibice.



Piłkarze Walida Regraguiego zagrali bez respektu dla faworyta i od początku starali się narzucić swoje warunki. Lepsze sytuacje do strzelenia gola stworzyli sobie jednak Portugalczycy, głównie za sprawą Jorge Feliksa.



Plany obu szkoleniowców na drugą część meczu popsuł za to Diogo Costa. Złe wyjście do piłki kosztowało jego zespół utratę gola. Jak się później okazało - decydującego. Jego strzelcem był Youssef En Nesyri.

Zaraz po zmianie stron Fernando Santos posłał na murawę Cristiano Ronaldo. Od tego momentu, choć niekoniecznie za sprawą napastnika, Portugalia starała się „zdusić” przeciwnika. Marokańczykom sytuację skomplikowała też kontuzja kapitana - Romaina Saissa - który na noszach musiał opuścić boisko.



Niezwykłe emocje przyniosła nam końcówka. Maroko kończyło mecz w dziesiątkę, po tym jak drugą żółtą kartkę zobaczył Walid Cheddira. Portugalia właściwie nie schodziła z połowy rywala, jednak albo brakowało jej skuteczności albo znakomitymi interwencjami popisywał się Bono.



„Piłkę meczową” w ostatniej minucie doliczonego czasu gry zmarnował Pepe. Chwilę później sędzia zagwizdał po raz ostatni, ogłaszając światu jedną z największych sensacji w historii mistrzostw świata. Portugalia zalała się łazami, Maroko oszalało ze szczęścia.