Spektakle dla najmłodszych wracają do TVP. Hit na początek

Spektakle dedykowane najmłodszym widzom wracają do Telewizji Polskiej. 25 grudnia w TVP ABC premiera „Kopciuszka” na podstawie baśni Charles`a Perraulta i Braci Grimm według scenariusza i w reżyserii Tomasza Cyza.

„Kopciuszek” to tytuł znanej na całym świecie baśni o dziewczynie, której los odmienia się dzięki „czarom” wróżki. Kopciuszek to również przydomek głównej bohaterki, pochodzący od słowa „kopeć”, oznaczającego osad z sadzy. W innych językach europejskich imię bohaterki odnosi się przeważnie do słowa „popiół” (ang. Cinderella, fr. Cendrillon, wł. Cenerentola).





Najstarszy znany tekst, który realizuje typowy dla „Kopciuszka” schemat fabularny, powstał w połowie IX wieku w Chinach. Baśń Charles’a Perraulta z 1697 roku wprowadza wiele elementów, które do dzisiaj kojarzone są najczęściej z wątkiem „Kopciuszka”, przede wszystkim motyw pantofelka. Inna wersja baśni, opracowana przez Wilhelma i Jacoba Grimm, ukazała się w 1857 roku.





Miłość do Księcia





Tomasz Cyz specjalnie dla TVP ABC opracował nową wersję opowieści o dobrej, pracowitej, ale samotnej dziewczynie. Na co dzień żle traktowana przez Macochę i jej córki, dzięki niezwykłej mocy malarki-czarodziejki pojawia się na balu i tam zwraca uwagę Księcia. Wspólny taniec, spacery, rozmowy powodują, że oboje zakochują się w sobie i nagle odmienia się ich dotychczasowy świat.



#wieszwiecej Polub nas





Adaptacja Cyza skupia się na emocjach i przeżyciach Kopciuszka. Zwyczajnej, normalnej dziewczyny, w której zakochuje się Książę, bo dostrzega w niej naturalność, dobroć i wewnętrzne piękno. Przesłanie tej starej baśni jest ponadczasowe: dobro zwycięża nad złem, warto wierzyć w swoje marzenia, a głównym motorem życia jest miłość.





„Kopciuszek” ma nie tylko wzruszać i zachwycać, ale też spełniać cele edukacyjne i misyjne. Autorski spektakl Cyza utrzymany w konwencji kina familijnego został zrealizowany metodą filmową w zespole pałacowo – ogrodowym w Otwocku Wielkim.





Obsada: Kopciuszek – Weronika Humaj; Książę - Piotr Napierała; siostry Kopciuszka – Maja Szopa, Emma Giegżno; Macocha – Agnieszka Wosińska; Tata Kopciuszka – Adam Woronowicz; Pani Maria – Magdalena Zawadzka; Ochmistrz – Adam Biedrzycki; Król – Sławomir Głazek; Królowa – Agnieszka Czekańska; Szofer i Fotograf – Weronika Bartold; Klawesynistka – Bogna Cyz. Twórcy: scenariusz i reżyseria: Tomasz Cyz scenografia i kostiumy: Karolina Łucja Bramowicz; zdjęcia: Joanna Kakitek; montaż: Maciej Szydłowski; muzyka: Aleksander Dębicz; choreografia: Weronika Bartold; dźwięk: Wojciech Ślusarz i Marcin Kijo; producent: Krystyna Łączyńska.





„Kopciuszek”, TVP ABC, 25 grudnia godz. 20.10