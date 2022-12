Finał Eurowizji Junior 2022. Mama Laury: Adrenalina dobrze na nią działa

Laura nie chciała występować jako pierwsza. Plusem na pewno jest to, że wystąpi na początku, więc jeszcze będzie czuła adrenalinę, a na nią to dobrze działa – mówi w rozmowie z portalem tvp.info Anna Bączkiewicz, mama reprezentantki Polski na Eurowizję Junior 2022 w stolicy Armenii. Jak wyjawiła, dziewczynka „była wychowywana w muzyce od samego początku”. Laura Bączkiewicz wraz z pięcioma tancerzami na scenie w Erywaniu pojawi się jako druga. Finał 20. edycji konkursu w tę niedzielę o godzinie 16:00 czasu polskiego (19:00 czasu ormiańskiego). Występy będzie można śledzić w TVP1, TVP ABC i TVP Polonia.

Portal tvp.info: Jakie emocje pani towarzyszą? Czy jest pani dumna z córki?

Anna Bączkiewicz: Oczywiście, że jestem dumna. Jestem pod wrażeniem tego wszystkiego, co się wokół niej dzieje; jestem pod wrażeniem tego, jak ona sobie z tym wszystkim radzi, bo ma dopiero 11 lat. Naprawdę ogromne wyzwanie na nią spadło. Najważniejsze, że ona się z tego powodu cieszy i bawi się tym.

Czego Laura potrzebuje w czasie przygotowań – zarówno w Polsce, jak i już w Armenii?

Ona potrzebuje dobrych ludzi wokół siebie. Potrzebuje chwili na wyciszenie po całych emocjach, żeby wrócić. Potrzebuje odpocząć chwilę, ale ona szybko się regeneruje.

Czy dzieliła się już jakimiś planami na przyszłość po powrocie do Polski?

Nie, ona żyje tu i teraz. Teraz ma taką misję do spełnienia i na razie nie myśli o przyszłości.

Jak wyglądały przygotowania do wielkiego finału?

W Polsce oczywiście trenowała śpiew codziennie i bardzo często język angielski, a tutaj też cały czas ćwiczy – i jedno, i drugie, i jeszcze spotyka się z tancerzami. Największym dla niej doświadczeniem były próby na scenie w Arenie, gdzie odbędzie się cała Eurowizja; zobaczyła miejsce, w którym wystąpi i to były największe emocje.

Jak dużo czasu musi poświęcać na treningi?

Teraz to praktycznie codziennie. Już od kiedy było wiadomo, że miała lecieć do Erywania, to już codziennie były trening;, może zdarzył się jakiś wolny dzień, ale na ogół to codziennie.

Laura będzie występować jako druga, czyli prawie na samym początku. Czy to na jej korzyść, czy może lepiej byłoby później?

Nie chciała być pierwsza; tego się bała. Dalej nic nie mówiła. Plusem na pewno jest to, że to jest początek, więc jeszcze będzie miała tę adrenalinę, a na nią to dobrze działa. Gdy jest spięta, jest skupiona, więc myślę, że będzie dobrze.

Czy europejskiej publiczności może spodobać się piosenka Laury?

Myślę że tak. Nam się podoba.

Co pani szczególnie podoba się w tym występie?

Cała piosenka jest fajna, bardzo ciekawa, wesoła; ma momenty spokojniejsze, ma momenty energiczne. Fajnie to się zgrało z tancerzami. Fajnie się oni dogadują między sobą.

Czy w rodzinie jest może jeszcze jakiś inny muzyk? Czy ktoś zainteresował Laurę muzyką?

Nie ma w rodzinie piosenkarza, ale my wszyscy lubimy muzykę. Laura była wychowywana w muzyce i jest tak od samego początku.

Co mówią nauczyciele Laury o jej sukcesach?

Nauczyciele ją wspierają, rozumieją. Obiecali pomóc po powrocie, jeśli byłyby jakieś problemy. Laura na tę chwilę nie ma problemów, nadrabia lekcje, więc myślę, że będzie dobrze. Wszyscy ją wspieramy.

Czy po powrocie do Konina będzie musiała przysiąść do nauki, czy będzie też czas na śpiew?

Na wszystko znajdziemy czas. Zrobimy tak, żeby na wszystko był czas.

Czy macie już jakiś pomysł, jak spędzić czas po zakończeniu konkursu?

Niezależnie od wyniku na pewno będziemy świętować sam występ. Z tego co wiem dzieci chcą iść na basen, zrelaksować się, ja także myślę, że będzie im się to należało.









Kto wystąpi w finale Eurowizji Junior 2022?

W konkursie w kolejności wystąpią reprezentanci następujących państw: Holandii (Luna – „La Festa”), Polski (Laura – „To The Moon”), Kazachstanu (David Charlin – „Jer-Ana”, Mother Earth), Malty (Gaia Gambuzza – „Diamonds In The Skies”), Włoch (Chanel Dilecta – „Bla, bla, bla”), Francji (Lissandro – „Oh Maman!”), Albanii (Kejtlin Gjata – „Pakëz Diell”), Gruzji (Mariam Bigvava – „I Believe”), Irlandii (Sophie Lennon – „Solas”), North Macedonii Północnej (Lara, Jovan & Irina – „Životot E Pred Mene”), Hiszpanii (Carlos Higes – „Señorita”), Wielkiej Brytanii (Freya Skye – „Lose My Head”), Portugalii (Nicolas Alves – „Anos 70”), Serbii Katarina Savić – „Svet Bez Granica”), Armenii (Nare – „Dance!”), Ukrainy (Zlata Dziunka – „Nezlamna”).

Tegorocznym gospodarzem wydarzenia jest Erywań dzięki wygranej reprezentantki Armenii, Maleny, która z piosenką „Qami Qami” wygrała Eurowizję Junior 2021 w Paryżu. Finał odbędzie się w Demirczian Arena. Całe widowisko poprowadzą Iweta Mukuczian (reprezentantka Armenii podczas 61. Konkursu Piosenki Eurowizji w 2016 roku), Garik Papoyan (autor piosenki „Not Alone” dla reprezentanta Armenii, Arama Mp3 w 2014 roku) oraz Karina Ignatyan (reprezentantka Armenii w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2019). Utwory muzyczne zostały napisane specjalnie na ten konkurs.

Z tegorocznego uczestnictwa zrezygnowała Bułgaria i Niemcy. Po 17 latach przerwy do konkursu wróciła Wielka Brytania. Swój udział deklarowała też wcześniej Rosja, która jednak ze względu na inwazję na Ukrainie została wykluczona z członkostwa w Europejskiej Unii Nadawców. Azerska telewizja deklarowała ponadpolityczny konkurs, jednak ze względu na ostatnie konfliktowe wydarzenia pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem na scenie zabraknie reprezentanta tego drugiego państwa.

Reprezentacja Polski

Polskę reprezentuje Laura Bączkiewicz z piosenką „To the Moon”, dzięki wygranej 25 września w programie „Szansa na Sukces – Eurowizja Junior 2022”. Na armeńskiej scenie pojawi się wraz z pięcioma tancerzami. Tematyka występu nawiązuje do kosmosu. Wykorzystane zostaną niebieskie i fioletowe wizualizacje oraz dym i efekty pirotechniczne. Reżyserem widowiska polskiej reprezentacji jest Konrad Smuga. O choreografię zadbał Agustin Egurrola.

11-latka mieszka w Koninie z rodzicami i starszą siostrą Dominiką. W zeszłym roku wzięła też udział w konkursie „The Voice Kids”. Już wcześniej, bo od 6. roku życia uczestniczyła w lokalnych konkursach i festiwalach. Ponadto, Laura udzielała też dubbingu; jej głos można usłyszeć w takich filmach jak: „Vampirina”, „Clifford. Wielki Czerwony Pies”, „Wojna z dziadkiem”.

Jak głosować?

Na wynik konkursu mają wpływ zarówno głosy publiczności, jak i jury z wszystkich państw uczestniczących. Głosowanie online rozpoczęło się 9 grudnia o godz. 20:00 na stronie jesc.tv i potrwa do rozpoczęcia finału; ruszy ponownie zaraz po zakończeniu występów i pozostanie otwarte przez ok. 15 minut. Co ważne, można oddać głos na reprezentanta własnego kraju. Laura występuje jako druga w kolejności.

Eurowizyjne zmagania rozpoczęły się wcześniej. Laura Bączkiewicz do Erywania dotarła już 2 grudnia. W ciągu tygodnia dzieci uczestniczyły w próbach występów oraz w ceremonii otwarcia Eurowizji Junior, która miała miejsce 5 grudnia na Placu Republiki w Erywaniu.

Konkurs piosenki dla dzieci

Organizatorem Eurowizji Junior jest Europejska Unia Nadawców. Polska już od samego początku bierze udział w tym wydarzeniu. Pierwszy konkurs odbył się w 2003 roku w Kopenhadze. Polska uczestniczyła w siedmiu edycjach, z czego w dwóch zajęła pierwsze miejsce. Roksana Węgiel z piosenką „Anyone I want to be” wygrała w 2018, a Viki Gabor z piosenką „Superhero" zwyciężyła w 2019 roku. Na podium znalazła się też Sara James, która z utworem „Somebody” w 2021 roku w Paryżu zajęła drugie miejsce.