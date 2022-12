Włochy: organizacje pozarządowe wspierają gangi przemytników ludzi

Włoskie MSW przejęło trzy statki organizacji pozarządowych, na pokładzie których byli migranci. Jak podkreślają włoskie władze wczorajsza decyzja nie oznacza zmiany rygorystycznej polityki wobec nielegalnej migracji. Decyzja o przejęciu miała zostać podjęta ze względów humanitarnych.

Włoskie MSW wyjaśnia, że decyzję podjęto z powodu złych warunków atmosferycznych, które zagrażają bezpieczeństwu migrantów na statkach. W nocie napisano, że stała obecność tych statków u wybrzeży Afryki jest ważnym czynnikiem zachęcającym do nielegalnej migracji. Dokument zwraca uwagę, że statki ratunkowe, które transportują migrantów wyłącznie do Włoch, to najważniejszy element nielegalnego procederu, na którym zarabiają gangi przemytników ludzi.





Stworzyć legalny system migracji





Włoskie MSW zwraca uwagę, że w większości do Włoch przybywają migranci ekonomiczni, którzy nie mają prawa do przekraczania włoskich granic ani do pobytu we Włoszech. W nocie MSW postuluje stworzenie legalnego systemu migracji, obejmującego wszystkie kraje unijne, w zależności od ich potrzeb i możliwości.