Straż Graniczna o warunkach żywieniowych w ośrodkach dla cudzoziemców

Cudzoziemcy przebywający w ośrodkach mają zapewnione pełne wyżywienie, które przygotowywane jest na miejscu w ośrodku, bądź w formie cateringu – napisała na Twitterze Straż Graniczna. Jak podkreślono „posiłki w pełni uwzględniają zarówno dzienne wartości energetyczne dostosowane do potrzeb osób oraz ich wymogi religijne i kulturowe”.

Codziennie Straż Graniczna udaremnia wiele prób forsowania polskiej granicy. Funkcjonariusze dokonują także zatrzymań przemytników ludzi. Do końca roku będzie obowiązywał zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej w Podlaskiem na odległość mniejszą niż dwieście metrów. Wojewoda podlaski podpisał stosowne rozporządzenie w tej sprawie. Wniosek o przedłużenie zakazu złożyła Straż Graniczna. Cudzoziemcy, którzy wymagają opieki i pomocy prawnej są przenoszeni do specjalnych ośrodków gdzie czekają na uregulowanie swojego prawnego statusu.





Straż Graniczna zapewniła w swoim wpisie, że „cudzoziemcy mają możliwość wybrania oprócz diety podstawowej, również dietę wegetariańską z jajkiem i rybą, wegańską lub lekkostrawną i cukrzycową (ze względu na zalecenia lekarskie), lub ze względu na stan zdrowia mają dietę indywidualną”.

Podkreślono również, że do dyspozycji cudzoziemców są zaplecza kulinarne, w których „mogą sami przygotowywać posiłki z zakupionych im wcześniej zgodnie z ich oczekiwaniami produktów”.

Straż Graniczna przedstawiła również przykładowy jadłospis z ośrodka w Krośnie Odrzańskim. Przebywający w placówce cudzoziemcy otrzymali na obiad kotlet drobiowy, pierogi z truskawkami i śmietaną, zupę oraz jabłka.