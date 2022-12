Kosmiczny występ na Eurowizji Junior. Polscy tancerze marzyli o tak wielkiej widowni

Marzyliśmy, żeby wystąpić przed kamerami, przed tak wielką widownią i na tak dużej scenie – mówią w rozmowie z portalem tvp.info tancerze, którzy wraz z Laurą Bączkiewicz jako reprezentacja Polski wystąpią w niedzielę na scenie w stolicy Armenii w finale Eurowizji Junior. Jak podkreślają artyści, zaprzyjaźnili się z Laurą, która jest „naprawdę bardzo fajną osobą”.

11 grudnia odbędzie się 20. edycja Eurowizji Junior. Widowisko rozpocznie się o godzinie 16:00 czasu polskiego (19:00 czasu ormiańskiego). Występy będzie można śledzić w TVP1, TVP ABC, TVP Polonia.

Polskę reprezentuje Laura Bączkiewicz z piosenką „To the Moon”, dzięki wygranej 25 września w programie „Szansa na Sukces – Eurowizja Junior 2022”. Na armeńskiej scenie wraz z 11-latką pojawi się też pięciu tancerzy – Jakub Śniadach, Aleksandra Marciniak, Maryla Bartosik, Łukasz Wiater i Antonina Dolińska. Z młodymi artystami rozmawiał portal tvp.info.

Tematyka występu polskiej reprezentacji nawiązuje do kosmosu. Wykorzystane zostaną niebieskie i fioletowe wizualizacje oraz dym i efekty pirotechniczne. Reżyserem widowiska jest Konrad Smuga. O choreografię zadbał Agustin Egurrola.

Eurowizyjne zmagania rozpoczęły się wcześniej. Laura Bączkiewicz wraz z polską delegacją dotarła do Erywania już 2 grudnia. W ciągu tygodnia dzieci uczestniczyły w próbach występów oraz w ceremonii otwarcia Eurowizji Junior, która miała miejsce 5 grudnia na Placu Republiki w Erywaniu.

Portal tvp.info: Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udziału w Eurowizji?

Antonina Dolińska: Jest to na pewno wielka przygoda, razem z naszymi przyjaciółmi oczywiście. Jesteśmy w innym kraju i możemy dużo zwiedzać. Po prostu pewnie dla większości osób jest to marzenie.

Łukasz Wiater: Marzyłem, żeby dostać się na Eurowizję i w ogóle wystąpić przy jakiejś osobie, która śpiewa – i to się udało.

Aleksandra Marciniak: Marzyliśmy też, żeby wystąpić przed kamerami, przed tak wielką widownią i na tak dużej scenie.

Co szczególnie podoba wam się w tym występie?

Aleksandra: Na pewno choreografia.

Jakub Śniadach: Podobają mi się księżyce.

Łukasz: Efekty specjalne.

Czy znaliście się wcześniej, czy dopiero Eurowizja was zjednoczyła?

Aleksandra: Nie wszyscy się znali. Od razu się zaprzyjaźniliśmy i zaczęliśmy współpracować.

Czy spotykacie może dzieci z innych krajów? Może inspirują was do czegoś ich pokazy?

Antonina: Na razie nie widzieliśmy jeszcze innych na scenie, ale widzieliśmy teledyski i bardzo nam się podoba jak inni tańczą i współpracują ze sobą. Na początku naprawdę chcieliśmy brać z nich przykład, ale jak patrzymy na siebie to też widzimy dużą różnicę w porównaniu do tego, jak tańczyliśmy na samym początku.

Czy macie jakiegoś faworyta?

Aleksandra: Wszystkie kraje są bardzo dobre.

Łukasz: Takiego faworyta to chyba nie mamy, ale właśnie wszyscy nam się podobają, jeżeli chodzi o takie występy i ogólnie o Eurowizję.

Wolicie tańczyć choreografię czy może samodzielnie?

Antonina: Nawet gdy idziemy do jakiegoś sklepu, to zdarza nam się potańczyć w tym czasie.

Łukasz: Często zdarza się, że jeśli w sklepie leci jakaś fajna muzyka, to też się tańczy.

Aleksandra: Ale choreografię też bardzo lubimy, bo jednak to głównie tańczymy na scenie. Tańczyliśmy też podczas zwiedzania w Erywaniu, w restauracji.

Jak wam się podoba współpraca z Laurą? Czy wspieracie się wzajemnie?

Antonina: Laura jest naprawdę bardzo fajną osobą, a dla nas nowe przyjaźnie są bardzo fajne. Jesteśmy bardzo otwarci na wszystkie nowe rzeczy.

Do jakiej muzyki tańczycie najchętniej?

Łukasz: Mamy różne ulubione gatunki. Zależy kto jaką lubi muzykę i w jakim stylu się najbardziej odnajduje. Ja się odnajduję w hip-hopie.

Maryla Bartosik: Ja się bardziej odnajduję w jazzie.

Jakub: Ja też w hip-hopie bardziej.









Kto wystąpi w finale Eurowizji Junior 2022?

W konkursie w kolejności wystąpią reprezentanci następujących państw: Holandii (Luna – „La Festa”), Polski (Laura – „To The Moon”), Kazachstanu (David Charlin – „Jer-Ana”, Mother Earth), Malty (Gaia Gambuzza – „Diamonds In The Skies”), Włoch (Chanel Dilecta – „Bla, bla, bla”), Francji (Lissandro - Oh Maman!), Albanii (Kejtlin Gjata – „Pakëz Diell”), Gruzji (Mariam Bigvava – „I Believe”), Irlandii (Sophie Lennon – „Solas”), North Macedonii Północnej (Lara, Jovan & Irina – „Životot E Pred Mene”), Hiszpanii (Carlos Higes – „Señorita”), Wielkiej Brytanii (Freya Skye – „Lose My Head”), Portugalii (Nicolas Alves – „Anos 70”), Serbii Katarina Savić – „Svet Bez Granica”), Armenii (Nare – „Dance!”), Ukrainy (Zlata Dziunka – „Nezlamna”).

Tegorocznym gospodarzem wydarzenia jest Erywań dzięki wygranej reprezentantki Armenii, Maleny, która z piosenką „Qami Qami” wygrała Eurowizję Junior 2021 w Paryżu. Finał odbędzie się w Demirczian Arena. Całe widowisko poprowadzą Iweta Mukuczian (reprezentantka Armenii podczas 61. Konkursu Piosenki Eurowizji w 2016 roku), Garik Papoyan (autor piosenki „Not Alone” dla reprezentanta Armenii, Arama Mp3 w 2014 roku) oraz Karina Ignatyan (reprezentantka Armenii w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2019). Utwory muzyczne zostały napisane specjalnie na ten konkurs.

Jak głosować?

Na wynik konkursu mają wpływ zarówno głosy publiczności, jak i jury z wszystkich państw uczestniczących. Głosowanie online rozpoczęło się 9 grudnia o godz. 20:00 na stronie jesc.tv i potrwa do rozpoczęcia finału; ruszy ponownie zaraz po zakończeniu występów i pozostanie otwarte przez ok. 15 minut. Co ważne, można oddać głos na reprezentanta własnego kraju. Laura Bączkiewicz wraz z pięcioma tancerzami wystąpi jako druga.