„Zielone światło” USA dla ukraińskich ataków na Rosję

Po wielokrotnych atakach rosyjskich na ukraińską infrastrukturę krytyczną Pentagon udzielił Kijowowi milczącej aprobaty dla uderzeń dalekiego zasięgu na cele znajdujące się na terytorium Rosji – informuje „The Times” powołując się na źródła w Departamencie Obrony USA.

WOJNA NA UKRAINIE





Trwające od października codzienne ataki na cywili ze strony Rosji sprawiły, że Pentagon zrewidował swoją ocenę ryzyka odnośnie eskalacji wojny na Ukrainie. Wcześniej Pentagon obawiał się, że ataki na rosyjskie terytorium mogą sprowokować Kreml do odwetu w postaci ataku jądrowego na kraje NATO. Teraz urzędnicy departamentu zmienili zdanie.

– Cały czas używamy tych samych kalkulacji eskalacyjnych, ale obawy dotyczące eskalacji się zmieniły w wyniku cierpienia i brutalności, jakim poddani są Ukraińcy – wyjaśnia cytowany przez „Times” urzędnik Pentagonu, który poprosił o zachowanie anonimowości.

– Nie mówimy Kijowowi „nie uderzajcie w Rosjan”. My nie możemy im mówić, co mają robić. To od nich zależy, jak użyją swojej broni. Ale w sytuacji, gdy korzystają z broni, którą my dostarczamy, nalegamy, by armia ukraińska przestrzegała międzynarodowego prawa wojennego i konwencji genewskich – dodał urzędnik zastrzegając, że według niego Ukraina przestrzega tych warunków.

#wieszwiecej Polub nas





6 grudnia doszło do ataków ukraińskich dronów na lotniska w Riazaniu i Engelsie. To drugie miasto oddalone jest o 800 km od granicy z Ukrainą. Więcej przeczytasz tutaj. Tu możesz zapoznać się z oceną reperkusji tego wydarzenia.