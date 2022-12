Kanada zgadza się na eutanazję z powodu ubóstwa. „Chcę żyć, ale nie chcę żyć biednym”

65-letni Kanadyjczyk zwrócił się do państwa o pomoc w zabiciu siebie podając jako powód ubóstwo. Rząd, który w maju obciął mu pomoc socjalną wpędzając w biedę, wyraził wstępną zgodę na zabicie tego człowieka. Sprawa wyjaśni się ostatecznie w najbliższą środę.

65-letni Lester Landry zmaga się od lat z wieloma chorobami, choć żadna z nich nie jest śmiertelna. Jeździ na wózku. Gdy 2 maja br. skończył 65 rok życia rząd Kanady obciął mu wiele dodatków do emerytury, jak również zabrał psa przewodnika i mieszkanie, które przyznał mu z powodu jego niepełnosprawności. Dzisiaj pozostaje mu 120 dolarów na życie i egzystencja w swoim vanie. Zwrócił się do specjalnej instytucji Medical Assistance in Dying o pomoc w dokonaniu eutanazji gdyż „zabrano mu dodatki do emerytury i nie chce żyć w ubóstwie".





Łatwiej zabić niż pomóc





Procedura wymaga zgody dwóch lekarzy na taką usługę państwową. Pierwszy z nich wyraził zgodę, Landry czeka na zgodę drugiego, która uruchomiłaby cała procedurę. Lekarz ma ją wydać w najbliższa środę. Zwraca uwagę fakt, że sama usługa zamówienia eutanazji jest bardzo prosta, wystarczy w Internecie wypełnić prosty formularz i podpisać go. Landry, choć jak zaznacza, jest za eutanazją, sam pisze na swoim twitterze: – Dlaczego tak prosto jest uzyskać asystę państwa w eutanazji ludziom niepełnosprawnym, a rząd nie robi nic, aby pomóc im godnie żyć?