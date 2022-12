Eurowizja Junior 2022. Reprezentantka Włoch: Laura ma śliczny głos

Myślę, że piosenka Laury jest bardzo ładna. Ona jest bardzo zdolna, ma bardzo śliczny głos – powiedziała w rozmowie z portalem tvp.info Chanel Dilecta, reprezentantka Włoch na Eurowizji Junior 2022 w Armenii. 20. edycja tego konkursu rozpocznie się 11 grudnia o godzinie 16:00 czasu polskiego (19:00 czasu ormiańskiego). Występy będzie można śledzić w TVP1, TVP ABC, TVP Polonia. Głosowanie ruszyło w piątek na stronie jesc.tv.

Portal tvp.info: Jakie emocje ci towarzyszą podczas przygotowań do wielkiego finału?

Chanel Dilecta: Jestem bardzo szczęśliwa i podekscytowana. Nie mogę się doczekać, by wejść na scenę; by wystąpić przed wielką publicznością.

O czym mówi twoja piosenka?

Moja piosenka mówi o osobach, które obiecują wiele rzeczy, ale na koniec niczego nie biorą pod uwagę. Przekaz ma więc prowadzić do poprawy przyszłości młodzieży, do tworzenia lepszej przyszłości.

Co sądzisz o piosence reprezentantki Polski?

Myślę, że to bardzo ładna piosenka. Również dziewczynka jest bardzo zdolna, ma bardzo śliczny głos. Zaprzyjaźniłyśmy się z Laurą. Ona jest bardzo uzdolniona.

Kto powinien wygrać w tym roku?

Szczerze mówiąc, nie wiem, ponieważ może się pojawić wiele zwrotów akcji na żywo, więc może się coś wydarzyć inaczej niż myślano.

Czy zaprzyjaźniłaś się z kimś jeszcze? Czy macie czas, by spędzać go razem?

Na backstage’u zawarliśmy wiele przyjaźni, nagraliśmy też razem widea. Wszystkie osoby są bardzo utalentowane i ładne. Dobrze jest spędzać czas razem, w towarzystwie.

Jaka jest atmosfera na Eurowizji Junior?

Atmosfera jest bardzo piękna – również na backstage’u, ale też na scenie. To niezapomniane przeżycie.

Jakie wrażenie zrobiła na tobie Armenia?

Armenia wywarła na mnie dobrze wrażenie, ponieważ zwiedziłam miasto, które jest bardzo ładne. Zwiedziłam na przykład galerię narodową, operę i główny plac.

Czy po powrocie do Włoch zamierzasz dalej śpiewać?

Tak, mam nadzieję, że będę kontynuować i będę zawsze śpiewać.

Czy myślisz, że po konkursie eurowizyjne przyjaźnie przetrwają?

Mam nadzieję, że tak. Może w przyszłości zaśpiewam z kimś w duecie, będę z kimś współpracować.

Czy jesteś gotowa na wielki finał?

Tak. Przygotowuję się. Będziemy jeszcze mieć kolejne próby. Powiedzmy, że czuję się gotowa.

Chanel Dilecta z piosenką pt. „Bla, bla, bla” w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior reprezentuje Włochy. Pochodzi z miasteczka Thiene w regionie Wenecja Euganejska. Od 4. roku życia uczyła się śpiewu i baletu. Uczy się też gry na pianinie i tańca nowoczesnego. Uczestniczyła w różnych konkursach międzynarodowych, w tym Tour Music Fest 2021, the Italian Performer Cup, The Coach Contest. W wolnym czasie lubi projektować biżuterię, zajmować się robótkami ręcznymi oraz układać kostkę Rubika.





20. edycja Eurowizji Junior rozpocznie się 11 grudnia o godzinie 16:00 czasu polskiego (19:00 czasu ormiańskiego). Występy będzie można śledzić w TVP1, TVP ABC, TVP Polonia.

Kto wystąpi w finale Eurowizji Junior 2022?

W konkursie w kolejności wystąpią reprezentanci następujących państw: Holandii (Luna – „La Festa”), Polski (Laura – „To The Moon”), Kazachstanu (David Charlin – „Jer-Ana”, Mother Earth), Malty (Gaia Gambuzza - „Diamonds In The Skies), Włoch (Chanel Dilecta – „Bla, bla, bla”), Francji (Lissandro - „Oh Maman!”), Albanii (Kejtlin Gjata – „Pakëz Diell”), Gruzji (Mariam Bigvava - „I Believe”), Irlandii (Sophie Lennon – „Solas”), North Macedonii Północnej (Lara, Jovan & Irina – „Životot E Pred Mene”), Hiszpanii (Carlos Higes – „Señorita”), Wielkiej Brytanii (Freya Skye – „Lose My Head”), Portugalii (Nicolas Alves – „Anos 70”), Serbii Katarina Savić – „Svet Bez Granica”), Armenii (Nare – „Dance!”), Ukrainy (Zlata Dziunka – „Nezlamna”). Reprezentantka Polski zaśpiewa więc jako druga.

Tegorocznym gospodarzem wydarzenia jest Erywań dzięki wygranej reprezentantki Armenii, Maleny, która z piosenką „Qami Qami” wygrała Eurowizję Junior 2021 w Paryżu. Finał odbędzie się w Demirczian Arena. Całe widowisko poprowadzą Iweta Mukuczian (reprezentantka Armenii podczas 61. Konkursu Piosenki Eurowizji w 2016 roku), Garik Papoyan (autor piosenki „Not Alone” dla reprezentanta Armenii, Arama Mp3 w 2014 roku) oraz Karina Ignatyan (reprezentantka Armenii w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2019). Utwory muzyczne zostały napisane specjalnie na ten konkurs.

Jak głosować?

Na wynik konkursu mają wpływ zarówno głosy publiczności, jak i jury z wszystkich państw uczestniczących. Głosowanie online wystartowało 9 grudnia o godz. 20:00 na stronie jesc.tv, a potrwa do rozpoczęcia niedzielnego finału; drugi etap ruszy ponownie zaraz po zakończeniu występów i pozostanie otwarty przez ok. 15 minut. Co ważne, można oddać głos na reprezentanta własnego kraju.