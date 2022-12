Problemy Ewy Wrzosek. Media ujawniają, dlaczego straciła stanowisko prokuratora rejonowego

Zawieszona w obowiązkach prokurator Ewa Wrzosek kilka lat temu straciła stanowisko prokuratora rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Jak ujawnia tygodnik „Sieci”, jednym z powodów były skargi na nierówne i niesprawiedliwe traktowanie współpracowników.

„Sieci” podaje, że dziennikarze od dłuższego czasu otrzymywali informacje o tym, że stosunki Ewy Wrzosek z jej podwładnymi, gdy była prokuratorem rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, „bywały napięte”.

Tygodnik zwraca uwagę, że ich częstotliwość nasiliła się, gdy prokurator Ewa Wrzosek publicznie przekonywała, że stała się ofiarą mobbingu.

Z informacji dziennikarzy, które potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Warszawie wynika, że niewłaściwe kontakty z pracownikami – wtedy podwładnymi – były jednym z powodów, dla których Ewa Wrzosek, w sierpniu 2016 roku, straciła stanowisko prokuratora rejonowego. Jak dodano, do tej pory oficjalnie nikt nie zarzucił Wrzosek mobbingu.

„Powodem odwołania z dniem 1 sierpnia 2016 r. prokurator Ewy Wrzosek z zajmowanej funkcji Prokuratora Rejonowego Warszawa Mokotów w Warszawie były m.in. skargi prokuratorów wskazanej jednostki wskazujące, że relacje ww. z podległymi prokuratorami są dalekie od atmosfery wzajemnego szacunku. Prokurator Rejonowa miała w swoich zachowaniach wykraczać poza granice wyznaczone przez zasadę hierarchicznego podporządkowania, lekceważąc wybranych prokuratorów i nakładając na nich więcej pracy niż w przypadku innych” – przekazała gazecie Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie w czwartek skierowała do Sądu Najwyższego wnioski o uchylenie immunitetów dwóm warszawskim prokuratorkom: Ewie Wrzosek i Małgorzacie M. Obie zawieszono na pół roku.

Zarzuty, które śledczy zamierzają im przedstawić, dotyczą przekazania osobom nieuprawnionym informacji z toczącego się postępowania, niedopełniania obowiązków służbowych i – wobec prok. Ewy Wrzosek – także zaangażowania się w działalność polityczną.

Prokuratura twierdzi, że Wrzosek działała na rzecz zdobywania poufnych informacji i przekazywania ich pracownikowi stołecznego ratusza Michałowi Domaradzkiemu pełniącemu funkcję Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy (zgodził się na ujawnienie danych – przyp. red.), by następnie w środku kampanii prezydenckiej trafiały one do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Prok. Wrzosek, odnosząc się do tej sprawy w rozmowie z TVN24, zaprzeczyła informacjom zawartym w komunikacie szczecińskiej prokuratury. – Jeśli chodzi o treści opublikowane w tym komunikacie prokuratury regionalnej ja zaprzeczam, abym przekazywała tego rodzaju dane, bo nie miałam nawet dostępu do szczegółowych informacji, które tam są zawarte. Wykluczam również możliwość, żeby takich informacji udzielała pani prokurator, wobec której taki wniosek został skierowany – dodała.