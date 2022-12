Pogodowy armagedon. Śnieżyce i siarczysty mróz, IMGW ostrzega

Synoptycy IMGW w kolejnych dniach prognozują prawdziwy i niebezpieczny atak zimy, który spowoduje niż Brygida. Wystąpią intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie oraz mróz do nawet –20 stopni. Możliwe są utrudnienia komunikacyjne, w tym nawet zamknięcia lotnisk.

Atak zimy rozpocznie się w sobotę. Jak podaje IMGW, w ciągu dnia spodziewane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem na południu kraju. Lokalnie na południowym wschodzie możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Na pozostałym obszarze wystąpią słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

W sobotę temperatura maksymalna od –2 st. na północy, około 0 st. w centrum, do 3 st. na południowym wschodzie.

Intensywne opady śniegu wystąpią już w nocy z soboty na niedzielę. Na południowym wschodzie ma spaść od 15 mm do 25 mm śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej na Śląsku, w Małopolsce, na południu Lubelszczyzny i Ziemi Świętokrzyskiej o około 10 cm, na Podkarpaciu o około 15-25 cm. Lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

Temperatura minimalna od –11 st. na Pomorzu, około -3 st. w centrum i na południu, do 0 st. miejscami na Podkarpaciu.

IMGW ostrzega, że wskutek tych niebezpiecznych zjawisk będzie bardzo ślisko na drogach, wystąpić mogą utrudnienia komunikacyjne; może dojść nawet do zamykania lotnisk.

⚠️Intensywne opady śniegu, silny deszcz, opady marznące, oblodzenie dróg i chodników, zawieje i zamiecie śnieżne oraz silny mróz.

➡️To scenariusz, który zaserwuje nam pogoda w najbliższych dniach.

W niedzielę spodziewane są równie intensywne opady śniegu. Największy przyrost pokrywy śnieżnej na południowym wschodzie i wschodzie o 15 cm do 20 cm. Wystąpią porywy wiatru do 40-50 km/h, wiatr powodował będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

Temperatura maksymalna od –3 st. na Dolnym Śląsku i na Suwalszczyźnie, około -1 st. w centrum, do 3 st. w rejonie wybrzeża.

W nocy z niedzieli na poniedziałek silne opady śniegu wystąpią na wschodzie, w centrum i na południu; tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Nad samym morzem opady deszczu ze śniegiem.

Temperatura minimalna od -8 na Podhalu, -7 na Suwalszczyźnie, około -4 w centrum, do 0 nad morzem. Wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek również duże opady śniegu, szczególnie na północy i krańcach południowych okresami intensywne i tu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Temperatura maksymalna od -4 na północnym wschodzie do 1 na zachodzie; cieplej nad morzem do 3 oraz chłodniej w obszarach podgórskich, tam spadki temperatury do –8 st.– wskazuje IMGW.

W nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek intensywniejsze opady śniegu na północy i krańcach zachodnich. Nad ranem, we wtorek, na południu kraju temperatura może spaść do około -15 st.

„Później do końca tygodnia na południu i wschodzie utrzymywał się będzie silny mróz, w nocy do -15 a nawet do –20 st.” – podaje Instytut.