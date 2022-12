W niedzielę zmiana rozkładu jazdy pociągów

Nowy rozkład jazdy kolei, który wejdzie w życie w niedzielę 11 grudnia, oznacza zwiększenie przez PKP Intercity liczby połączeń m.in. pomiędzy Warszawą a Trójmiastem i Krakowem oraz więcej pociągów międzynarodowych – podał kolejowy przewoźnik.

W nowym rozkładzie PKP Intercity zapewniło więcej połączeń pomiędzy Warszawą a Trójmiastem i Krakowem, które będą obsługiwane składami Pendolino. Od 11 grudnia na tory będzie wyjeżdżać 14 par pociągów tej kategorii w stronę dawnej stolicy Polski, a od marca także w kierunku Gdyni. Nowe połączenia umożliwią między innymi podróż Pendolino z Warszawy do Krakowa po godzinie 16:00, a od marca ze stolicy do Trójmiasta po godzinie 20:00.

Jak informuje PKP Intercity, mieszkańcy Pomorza zyskają od marca przyszłego roku nowe połączenie do Bielska-Białej przez Warszawę w postaci szybkiego Pendolino. W dni wysokiej frekwencji uruchamiane będzie dodatkowe połączenie kategorii EIC – ekspresowy skład Kaszub wyruszy z Gdyni o 20:30, aby około kwadrans przed północą dotrzeć do Warszawy.

W nowym rozkładzie jazdy pojawi się też nowe połączenie Kraków – Wilno – Kraków, które umożliwi podróże między Polską a Litwą z jedną przesiadką. Zapewni je pociąg IC Hańcza (w wyższej kategorii, dotychczas w TLK) kursujący do tej pory pomiędzy Krakowem a Suwałkami, zatrzymując się pod drodze w m.in. Warszawie i Białymstoku. Od 11 grudnia będzie kursował w wydłużonej relacji do znajdującej się na Litwie stacji Mockava, skąd będzie można pojechać składem kolei litewskich do Kowna i Wilna.

Za podróż z Warszawy do Wilna pasażerowie zapłacą 25 euro, a do Kowna – 20.

PKP Intercity zapowiada też, że w trakcie obowiązywania nowego rozkładu jazy mieszkańcy Poznania zyskają dodatkowe połączenie z Warszawą oraz stolicą naszego zachodniego sąsiada, Berlinem. Będzie to szósta para pociągów EIC, która będzie kursowała w relacji Warszawa – Berlin – Warszawa. Wszystkie pociągi będą mieć wspólną nazwę Berlin-Warszawa-Express.

– Nowy roczny rozkład jazdy po raz kolejny przynosi zwiększenie liczby komfortowych połączeń. Co ważne, nowości w ofercie nie obejmują jedynie połączeń po Polsce, lecz także pociągi międzynarodowe - dużym zainteresowaniem może się cieszyć połączenie do Wilna – powiedział prezes PKP Intercity Marek Chraniuk.

Przewoźnika zapowiada też, że łatwiejsze staną się kolejowe podróże z Krakowa do Pragi, a to wszystko dzięki wydłużeniu do stolicy Czech relacji pociągu TLK Galicja, kursującego do tej pory pomiędzy dawną stolicą Polski a Ostrawą. Po drodze pociąg będzie zatrzymywać się m.in. w Katowicach, Zabrzu i Gliwicach.

Dokładne informacje na temat biletów i rozkładu jazdy przewoźnika pasażerowie uzyskają na stronie intercity.pl lub dzwoniąc pod nr 703 200 200 (opłata za minutę połączenia 1,29 zł brutto. Usługę świadczy PKP Intercity S.A.). Ponadto do dyspozycji pasażerów będą informatorzy mobilni. 11 i 12 grudnia br. na dworcach w największych miastach Polski (Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław) pomogą pasażerom ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji” do 2030 roku spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz stacje postojowe.