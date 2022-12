„Ogień nadziei” świecy Caritas i pomoc dla Ukraińców. „Wojna nie może nam spowszednieć”

W czasie adwentu Caritas Polska prowadzi akcje charytatywne, których celem jest wsparcie najbardziej potrzebujących w Boże Narodzenie, jak i w ciągu roku. Organizacja ta działa na rzecz najuboższych i bezdomnych nawet w okresie świątecznym. W niektórych miastach Polski przygotowywane są dla nich wieczerze wigilijne. Caritas dba również o potrzeby Ukraińców, którzy uciekli przed wojną do naszego kraju oraz tych, którzy pozostali w swoim kraju, mimo rosyjskiej agresji. – Wojna nie może nam spowszednieć. Nie możemy się do tego przyzwyczaić, bo to jest stan patologiczny – mówił w rozmowie z portalem tvp.info Maciej Dubicki z Caritas Polska.

W okresie adwentu Caritas Polska już po raz 29. prowadzi akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, które tym razem odbywa się pod hasłem „Świeca, która tworzy polską Wigilię”. W celu charytatywnym przygotowano 2 miliony świec. Pieniądze z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na wsparcie dzieci pochodzących z rodzin ubogich, niepełnych bądź zastępczych.

– W 1994 roku na zgromadzeniu dyrektorów Caritas w Rusinowicach padła decyzja, żeby stworzyć taką symboliczną świecę, która będzie symbolizowała ogień nadziei, który płonie na polskich wigilijnych stołach, a która jednocześnie symbolizuje formę pomocy najmłodszym – powiedział portalowi tvp.info Maciej Dubicki z Caritas Polska.

Zgromadzone środki posłużą dofinansowaniu wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz programów stypendialnych dla uzdolnionych uczniów, których rodzice ze względów finansowych nie mogą sobie pozwolić na pewne wydatki związane z rozwojem ich pociech. Pieniądze ze sprzedaży świec zapewnią też dzieciom z ubogich domów – posiłki, zajęcia edukacyjne w świetlicach oraz rehabilitacje i leczenie.

– Świece Caritas wspierają w Polsce takie działa jak kolonie Caritas. Tylko w tym roku z takiego wsparcia skorzystało ok. 15 tys. dzieci, w tym 2010 osób z Ukrainy – wskazał Dubicki. Zebrane środki pozwalają pokryć część kosztów kolonii, półkolonii, czy różnych warsztatów. – Dodatkowo jest to pomoc w programach stypendialnych. Blisko 900 dzieci skorzystało ze wsparcia w postaci świadczeń stypendialnych, w tym w ramach programu

„Skrzydła – Dwa talenty” – przekazał pracownik Caritas Polska. Jak zaznaczył, pomoc polega więc na „dofinansowywaniu potrzeb materialnych, ale również na wyławianiu dzieci, które mają potencjał, talent”.

Od 1996 roku 10 groszy ze sprzedaży każdej świecy przeznaczane jest na programy zagraniczne. Tym razem według planów zebrane środki finansowe mają zostać przeznaczone na dożywianie dzieci m.in. w Afryce i w Wenezueli. Jak poinformowała organizacja, ostatnio pieniądze zostały przekazane „na wsparcie budowy przedszkola dla ok. 180 dzieci z rodzin zamieszkujących najbiedniejsze dzielnice Jaunde w Kamerunie”.

W Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom można włączyć się poprzez kupno świecy w parafii bądź w placówce Caritas, a także poprzez wysłanie SMS-a o treści „WIGILIA” pod nr 72052; do tego można też dokonać przelewu na konto organizacji.

Organizacja Kościoła katolickiego w okresie świątecznym organizuje także już tradycyjnie akcję „Wigilia Caritas” dla ubogich, bezdomnych i samotnych. Również w tym roku 24 grudnia po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa zasiadają oni przy wspólnym stole m.in. w Poznaniu, Krakowie, Lublinie, Białymstoku. Pomysł tej inicjatywy narodził się w stolicy Wielkopolski. W tym też mieście organizatorzy planują ugościć 1200 osób z Poznania i okolic oraz 300 Ukraińców. W tym roku wieczerza wigilijna odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Wspólnie z diecezjalnymi oddziałami w dniach 2-3 grudnia Caritas Polska po raz 21. przeprowadziła zbiórkę żywności pod hasłem „Tak, Pomagam!”. Wolontariusze zbierali podczas niej artykuły spożywcze z długim terminem przydatności i łatwe w przechowywaniu. Dzięki otrzymanym produktom najuboższe rodziny oraz placówki Caritas przygotują świąteczne posiłki. W akcję można się też włączyć wysyłając charytatywnego SMS-a z hasłem „PACZKA” pod numer 72052.

Caritas Polska dba również o pomoc dla Ukraińców, którzy cierpią z powodu rosyjskiej inwazji na ich ojczyznę. Organizacja ta już między 23 a 27 lutego 2022 r. zdecydowała się przekazać 100 tys. zł na bieżące działania kryzysowe ukraińskich Caritas i ogłosiła zbiórkę pod hasłem „Pomoc dla Ukrainy”. Po wybuchu wojny pomoc zwiększono o 100 tys. euro. Praktycznie przez cały czas zarówno ogólnopolska Caritas, jak i jej diecezjalne oddziały organizują akcje pomocowe dla uchodźców i mieszkańców Ukrainy.

– Wojna nie może nam spowszednieć. Nie możemy się do tego przyzwyczaić, bo to jest stan patologiczny, stan jakiejś nienormalności, kiedy jeden drugiemu wyrządza krzywdę bądź też ktoś cierpi – podkreślił w rozmowie z portalem tvp.info Maciej Dubicki.

Caritas Polska działa we współpracy z diecezjalnymi Caritas oraz organizacjami na Ukrainie – rzymskokatolicką Caritas-SPES oraz grekokatolicką Caritas Ukraina. Organizuje transporty humanitarne na Ukrainę, a w Polsce udziela uchodźcom wsparcia materialnego, żywnościowego, w zakwaterowaniu. Przykładowo ok. 8 tys. dzieci otrzymało wyprawkę szkolną, a ok. 5 tys. uchodźców przyjęto w placówkach i ośrodkach organizacji, prowadzonych przez zgromadzenia zakonne.

– Na przełomie lutego i marca powiedziałem w jednym z wywiadów, że pomoc dla Ukrainy nie będzie sprintem, ale to będzie bieg maratoński i bardzo proszę, żebyśmy się jakoś uwrażliwi na to co jest trudne, ale żeby też jak najwięcej zdać sobie z tego sprawę, że ta pomoc będzie potrzebna nie przez najbliższe dni czy tygodnie, ale miesiące, a nawet lata – powiedział Dubicki, zaznaczając, że „Caritas od początku wojny włącza się w różne formy pomocy”.

– Chcieliśmy, aby ta pomoc była kierowana dwutorowo – to znaczy, żeby jednocześnie pomagać cały czas na Ukrainie oraz pomagać bardzo dużej rzeszy naszych sąsiadów, którzy przybyli tutaj do Polski po bezpieczne życie. Ta pomoc kierowana na Ukrainę to transporty humanitarne i odzież, żywność, generatory prądu, środki medyczne i wszystko to co jest tam bardzo potrzebne – wymieniał.

– Pomoc szacujemy na zdecydowanie ponad 140 milionów złotych – przekazał.

Jedną z inicjatyw jest „Paczka dla Ukrainy”. Jak wyjaśniał Dubicki, „darczyńca może spakować paczkę w grupie, w rodzinie, w zakładzie pracy, w firmie, w organizacji, w szkole”. W akcję mogą się więc też włączyć firmy i instytucje. Karton można odebrać z parafii bądź siedziby Caritas. Można też przygotować własny karton o wymiarach zbliżonych do 41×38×64 cm, ale należy na niego nakleić logo akcji. Masa paczki powinna wynieść około 15 kg. – Jest cała lista rzeczy, które można spakować do środka – wskazał pracownik Caritas.

Organizacja zaleca, by w kartonie znalazły się produkty z 4 różnych kategorii: żywność z długim terminem ważności; kawa, herbata, cukier; artykuły higieniczne, kosmetyczne; słodycze. Nie powinno się tam zaś umieszczać odzieży, produktów wymagających przechowywania w lodówce ani innych artykułów, mogących się zniszczyć w trakcie transportu. Przygotowaną paczkę należy zanieść do parafii biorącej udział w akcji bądź do siedziby Caritas.

– Do tej pory – szacujemy, że około 50 tys. takich paczek opuściło już Polskę i trafiło do rodzin potrzebujących na Ukrainie. Wartość takiej paczki to jest między 300 a 400 zł. Także pomoc możemy zsumować na jakieś kilkanaście milionów złotych – poinformował Dubicki.





– Myślę, że to jest taki wymowny gest solidarności między naszymi narodami – ocenił.

Ponadto, uruchomiono także program „Rodzina rodzinie”, w ramach którego pomocą objęto 500 rodzin z diecezji kijowsko-żytomierskiej. – Program jest bardzo prosty i polega na miesięcznym wsparciu rodzin na miejscu, żeby mogły próbować rozpocząć swoje życie; żeby wróciły do swoich domów, które na przykład nie były zniszczone; żeby mogły rozpocząć tam jakąś normalną egzystencję, próbę podjęcia normalnego życia. Oczywiście w tej sytuacji to jest niemożliwe, ale chcemy dać nadzieję, impuls, wsparcie finansowe, żeby rodziny mogły odbudować swój dom bądź go odmalować, czy też zakupić leki lub coś do jedzenia bądź do grzania. To już jest w gestii rodzin, które otrzymują wsparcie – mówił Maciej Dubicki w rozmowie z portalem tvp.info, wskazując, że jest „to regularna pomoc”.

– To bardzo ważne, że to nie jest pomoc na miesiąc czy dwa, ale chcemy, żeby to była pomoc długofalowa – w postaci 2220 hrywien na członka rodziny. Maksymalnie 4 osoby w rodzinie mogą otrzymać takie wsparcie, a przeliczając to na polskie pieniądze to jest to około 300 zł – powiedział.





Na terenie naszego kraju istnieją też 32 Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Z okazywanej tam pomocy skorzystało do tej pory ok. 200 tys. osób. – To jest pomoc informacyjna, prawna. W niektórych miejscach, to jest pomoc psychologiczna, pomoc w nauce języka polskiego; to nie jest tylko pomoc materialna, nie tylko pieluchy dla dzieci, nie tylko buty, które możemy przekazać – wyjaśniał pracownik Caritas.

– To też wsparcie pozwalające poprawić stan psychologiczny, czy odnaleźć się tutaj na rynku pracy, podjąć próbę nostryfikacji dyplomu, czy zasięgnąć rady, jak podjąć pracę w swoim zawodzie – dodał.

Maciej Dubicki zwrócił uwagę, że zbliżająca się zima i trudne warunki na Ukrainie mogą spowodować, że wielu Ukraińców będzie chciało znaleźć godne warunki życia poza granicami swojego kraju. Rosyjskie ataki rakietowe powodują, że wiele ukraińskich miast jest odcinanych od dostaw prądu, co utrudnia więc ogrzewanie mieszkań.

– Szykujemy się także na warianty i scenariusze, które mogą nastąpić podczas zimy – na potencjalny exodus naszych wschodnich sąsiadów. Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, że ta sytuacja nie nastąpi, ale słyszymy też o tragicznych doniesieniach jak uderzenia w infrastrukturę energetyczną. To wszystko może spowodować, że ta zima będzie bardzo trudna dla naszych wschodnich sąsiadów – podkreślił Dubicki, informując, że Caritas przygotowuje się, by „w ramach potencjalnego kryzysu przyjąć te osoby w sposób godny, i by nieść pomoc”.