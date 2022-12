Laura przed eurowizyjnym finałem: Uczę się dawać z siebie 100 procent na scenie

Udział w Eurowizji Junior uczy mnie tego, żeby być tak naprawdę sobą, i żeby nikogo nie udawać oraz tego, żeby po prostu dawać z siebie 100 procent na scenie – powiedziała w rozmowie z portalem tvp.info Laura Bączkiewicz, reprezentantka Polski w międzynarodowym konkursie piosenki dla dzieci w Armenii. 11-latka zdradziłam nam też, że „stres jest dla niej motywujący”. Głosowanie ruszyło w piątek na stronie jesc.tv. Głos można oddać również na reprezentanta własnego kraju.

Portal tvp.info: Jak się czujesz przed wielkim finałem?

Laura Bączkiewicz: Czuję się naprawdę bardzo dobrze. Jestem cała podekscytowana i nie mogę się doczekać już 11 grudnia.

Czy któryś fragment twojej piosenki jest ci szczególnie bliski?

Bardzo mi się na przykład podobają góry w piosence, te ostatnie na sam koniec. Bardzo mi się też podoba układ taneczny.

O czym mówi twój występ?

O tym, żeby się nigdy nie poddawać, i po prostu żeby być sobą.

Czy masz jakiegoś swojego faworyta? Czy jakaś piosenka szczególnie Ci się podoba w tym konkursie?

Wydaje mi się, że nie. Każda piosenka jest inna, ale naprawdę każda ma coś takiego w sobie, że przez to po prostu bardzo chcę ją słuchać, więc nie umiem wybrać.

Czy zawiązałaś jakieś przyjaźnie?

Tak, jak najbardziej. Ja mam już kontakt tak naprawdę ze wszystkimi uczestnikami. Naprawdę bardzo dobrze się dogadujemy i wszyscy są naprawdę bardzo fajni.

Co mówią twoi koledzy, koleżanki ze szkoły bądź z sąsiedztwa w Koninie?

Oczywiście bardzo mnie wspierają i motywują mnie do śpiewania, więc czuję od nich takie wsparcie.

Co zamierzasz robić, gdy wrócisz już do domu?

Oczywiście zamierzam odpocząć, ale wydaje mi się, że jednak będzie dużo nauki. Jednak tego będzie naprawdę dużo do nadrobienia, ale myślę że dam sobie radę. I na przykład bardzo bym chciała pójść na basen. Może nawet uda się pójść w hotelu, ale zobaczymy.

Oprócz śpiewania zajmujesz się też dubbingiem. Czy będziesz to kontynuować? Czy zamierzasz może jakoś połączyć te dwie pasje?

Myślę, że tak, bo dubbing to jest właśnie taką moją drugą pasją, którą naprawdę lubię robić i mi to naprawdę sprawia taką wielką przyjemność.

Czego uczy Cię pobyt w Armenii i udział w konkursie Eurowizji?

Uczy mnie tego, żeby być tak naprawdę sobą, i żeby nikogo nie udawać, bo to bardzo ważne; i tego żeby po prostu dawać z siebie 100 procent na scenie.

Jak wyglądały przygotowania do konkursu? Czy to był duży wysiłek?

Oczywiście wysiłek był, bo jednak jest naprawdę dużo pracy, ale mi się osobiście to wszystko podoba. Oczywiście jest wiele prób, ale one nie idą na marne, nie idą do kosza, więc ćwiczę cały czas.

Kto cię inspirował w muzyce? Czy ktoś szczególnie miał wpływ na to, że zaczęłaś śpiewać i interesować się muzyką?

Ja śpiewam od dziecka, więc nie wiem, czy miałam kogoś, kto mnie tak inspirował do tego. Cała rodzina mnie motywowała do tego, żebym po prostu była sobą, i żebym robiła to, co chcę, to co czuję, że mi się podoba. Tak naprawdę każdy dał coś po trochu, żebym zaczęła śpiewać.

Czy miałaś czas, żeby zwiedzić kawałek Armenii, żeby zobaczyć stolicę?

Tak, jak najbardziej. Myślę, że jak na mnie i to, że ja nie lubię dużo spacerować, to naprawdę zobaczyłam dość dużo ulic i miejsc do zwiedzenia. Armenia to naprawdę bardzo ciekawy kraj, oczywiście troszkę inny niż Polska, ale naprawdę bardzo fajny.

Jak wspominasz inne festiwale muzyczne?

Bardzo dobrze. Ja ogólnie bardzo lubię takie rzeczy. Ostatnio właśnie jakoś często nie brałam w nich udziału, bo jednak było dużo pracy, ale brakuje mi trochę tego. Nawet dość często jeździłam na różne festiwale. Bardzo mi się podobają takie rzeczy.

Czy masz czas na odpoczynek, mimo wielu prób przed konkursem?

Oczywiście, jak najbardziej. Nie ma tego czasu jakoś bardzo dużo, ale oczywiście ten czas jest na tyle, że mogę się wyspać. Od nowego dnia jestem w 100 procentach zawzięta do pracy.

Czy już czujesz te emocje przed niedzielnym finałem? Czy może jeszcze jest spokojnie?

Czuję już te emocje oczywiście, ale też ten stres jest dla mnie motywujący. I nie mogę się tego doczekać. Emocje są mieszane, ale tak to się bardzo cieszę.





Gdzie i kiedy oglądać konkurs Eurowizji Junior?

20. edycja Eurowizji Junior rozpocznie się 11 grudnia o godzinie 16:00 czasu polskiego (19:00 czasu ormiańskiego). Występy będzie można śledzić w TVP1, TVP ABC, TVP Polonia.

Reprezentacja Polski

Polskę reprezentuje Laura Bączkiewicz z piosenką „To the Moon”, dzięki wygranej 25 września w programie „Szansa na Sukces – Eurowizja Junior 2022”. Na armeńskiej scenie pojawi się wraz z pięcioma tancerzami. Tematyka występu nawiązuje do kosmosu. Wykorzystane zostaną niebieskie i fioletowe wizualizacje oraz dym i efekty pirotechniczne. Reżyserem widowiska polskiej reprezentacji jest Konrad Smuga. O choreografię zadbał Agustin Egurrola.

11-latka mieszka w Koninie z rodzicami i starszą siostrą Dominiką. W zeszłym roku wzięła też udział w konkursie „The Voice Kids”. Już wcześniej, bo od 6. roku życia uczestniczyła w lokalnych konkursach i festiwalach. Ponadto, Laura udzielała też dubbingu; jej głos można usłyszeć w takich filmach jak: „Vampirina”, „Clifford. Wielki Czerwony Pies”, „Wojna z dziadkiem”.

Kto wystąpi w finale Eurowizji Junior 2022?

W konkursie w kolejności wystąpią reprezentanci następujących państw: Holandii (Luna – „La Festa”), Polski (Laura – „To The Moon”), Kazachstanu (David Charlin – „Jer-Ana”, Mother Earth), Malty (Gaia Gambuzza - „Diamonds In The Skies), Włoch (Chanel Dilecta – „Bla, bla, bla”), Francji (Lissandro - „Oh Maman!”), Albanii (Kejtlin Gjata – „Pakëz Diell”), Gruzji (Mariam Bigvava - „I Believe”), Irlandii (Sophie Lennon – „Solas”), North Macedonii Północnej (Lara, Jovan & Irina – „Životot E Pred Mene”), Hiszpanii (Carlos Higes – „Señorita”), Wielkiej Brytanii (Freya Skye – „Lose My Head”), Portugalii (Nicolas Alves – „Anos 70”), Serbii Katarina Savić – „Svet Bez Granica”), Armenii (Nare – „Dance!”), Ukrainy (Zlata Dziunka – „Nezlamna”).

Czytaj także: Uczestnicy Eurowizji Junior w Paryżu





Tegorocznym gospodarzem wydarzenia jest Erywań dzięki wygranej reprezentantki Armenii, Maleny, która z piosenką „Qami Qami” wygrała Eurowizję Junior 2021 w Paryżu. Finał odbędzie się w Demirczian Arena. Całe widowisko poprowadzą Iweta Mukuczian (reprezentantka Armenii podczas 61. Konkursu Piosenki Eurowizji w 2016 roku), Garik Papoyan (autor piosenki „Not Alone” dla reprezentanta Armenii, Arama Mp3 w 2014 roku) oraz Karina Ignatyan (reprezentantka Armenii w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2019). Utwory muzyczne zostały napisane specjalnie na ten konkurs.

Z tegorocznego uczestnictwa zrezygnowała Bułgaria i Niemcy. Po 17 latach przerwy do konkursu wróciła Wielka Brytania. Swój udział deklarowała też wcześniej Rosja, która jednak ze względu na inwazję na Ukrainie została wykluczona z członkostwa w Europejskiej Unii Nadawców. Azerska telewizja deklarowała ponadpolityczny konkurs, jednak ze względu na ostatnie konfliktowe wydarzenia pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem na scenie zabraknie reprezentanta tego drugiego państwa.

Jak głosować?

Na wynik konkursu mają wpływ zarówno głosy publiczności, jak i jury z wszystkich państw uczestniczących. Głosowanie online rozpoczęło się 9 grudnia o godz. 20:00 na stronie jesc.tv i potrwa aż do rozpoczęcia finału w niedzielę; po czym ruszy ponownie zaraz po zakończeniu występów i pozostanie otwarte przez ok. 15 minut. Co ważne, można oddać głos na reprezentanta własnego kraju. Laura Bączkiewicz wystąpi jako druga.

Eurowizyjne zmagania rozpoczęły się wcześniej. Laura Bączkiewicz do Erywania dotarła już 2 grudnia. W ciągu tygodnia dzieci uczestniczyły w próbach występów oraz w ceremonii otwarcia Eurowizji Junior, która miała miejsce 5 grudnia na Placu Republiki w Erywaniu.

Konkurs piosenki dla dzieci

Organizatorem Eurowizji Junior jest Europejska Unia Nadawców. Polska już od samego początku bierze udział w tym wydarzeniu. Pierwszy konkurs odbył się w 2003 roku w Kopenhadze. Polska uczestniczyła w siedmiu edycjach, z czego w dwóch zajęła pierwsze miejsce. Roksana Węgiel z piosenką „Anyone I want to be” wygrała w 2018, a Viki Gabor z piosenką „Superhero" zwyciężyła w 2019 roku. Na podium znalazła się też Sara James, która z utworem „Somebody” w 2021 roku w Paryżu zajęła drugie miejsce.