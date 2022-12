Prezydent Biden spali się ze wstydu: Brinton znów ukradł walizkę

Sam Brinton, niebinarny, były już urzędnik w administracji Joe Bidena, zajmujący się odpadami nuklearnymi, ponownie ma kłopoty. Zarzuca mu się kolejną próbę kradzieży bagażu z lotniska. Amerykańska opinia publiczna ma wątpliwości, czy niedawny, podobny incydent był wynikiem pomyłki Brintona, a nie zwykłym złodziejstwem.

Jak podaje „National Review”, Sam Brinton, były już pracownik Biura Energii Nuklearnej Departamentu Energii, rzekomo ukradł bagaż tym razem z międzynarodowego lotniska im. Harry'ego Reida w Las Vegas w stanie Nevada. Dziennikarze dotarli do federalnego nakazu aresztowania Brintona pod zarzutem kradzieży mienia o wartości od 1,200 do 5,000 dolarów. Potencjalna kara za przestępstwa, o które został oskarżony może wynosić do pięciu lat więzienia i 10 000 dolarów grzywny.





Urzędnik prezydenckiej administracji, którego nominacja była szeroko komentowana jako historyczne osiągnięcie dla społeczności LGBT, został zwolniony w listopadzie. Po tym, jak został oskarżony o kradzież bagażu z lotniska w Minneapolis. 16 września Brinton „przechwycił” kobiecą walizkę Vera Bradley, wartą 2,325 dolarów wraz z jej zawartością.









Brinton twierdził, że jest niewinny, utrzymując, że przez pomyłkę zabrał torbę innego pasażera. Nagranie wideo pokazało później mężczyznę, który wyglądał jak Brinton, usuwającego identyfikator walizki przed ucieczką. Brinton stwierdził później, że zdał sobie sprawę, że wziął niewłaściwą torbę dopiero, gdy dotarł do hotelu. Aby uniknąć podejrzeń o kradzież, Brinton schował materiały z walizki w komodzie w pokoju hotelowym.





Grupa 16 Republikanów zażądała, by Brinton opuścił swoje stanowisko lub został zwolniony z powodu hańby. „Błagamy, aby odłożyła Pani na bok małostkową politykę i mianowała tylko najbardziej wykwalifikowane i oddane osoby do wpływania na sektor energetyczny Ameryki” – napisali przedstawiciele GOP do sekretarza energii Jennifer Granholm.





Brinton – oprócz walki z odpadami nuklearnymi – chwalił się, że uczestniczy w związkach „kink”, jako „opiekun szczeniaka”. To osoba, zazwyczaj homoseksualna, która lubi wchodzić w interakcje z innymi typowo homoseksualnymi mężczyznami, udającymi psy.





