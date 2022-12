Eurowizja Junior 2022. „Scena jest dla Laury powietrzem, którym oddycha”

Ludzie na ulicy w Erywaniu poznają Laurę; wiedzą, że to jest ta dziewczynka z Polski; śpiewają fragmenty jej piosenki; mówią, że będą na nią głosować. To też dodaje jej otuchy – mówi w rozmowie z portalem tvp.info trener wokalny Laury Bączkiewicz, reprezentantki Polski na Eurowizji Junior 2022 w Armenii. Jak podkreśla Mariusz Urbaniak, 11-latka „na scenie czuje się jak ryba w wodzie; scena jest dla niej po prostu powietrzem, którym oddycha”. Głosowanie rusza w piątek o godz. 20:00 na stronie jesc.tv. Głos można oddać również na reprezentanta własnego kraju.

Portal tvp.info: Czego potrzebuje Laura tuż przed występem?

Mariusz Urbaniak: Laura potrzebuje na pewno chwili spokoju, chwili wyciszenia, żeby skupiła swoje myśli i przygotowała się do tego ważnego dla niej momentu.

Jak długo trenowaliście?

My już pracujemy ze sobą dosyć długi czas. Tak naprawdę ta przygoda z taką intensywną pracą z Laurą już trochę trwa, ponieważ pracowaliśmy bardzo często już na początku „The Voice Kids”, potem brała udział w „Szansie na sukces”, czyli kolejne próby. Następnie od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się, że Laura została wybrana na reprezentantkę Polski na Eurowizji Junior, ćwiczymy codziennie. Pracujemy nad jej głosem, nad pewnością siebie w głosie, w śpiewaniu.

Jak wyglądają takie treningi?

Pracujemy nad różnymi rzeczami. Trzeba pamiętać o tym, że głos to jest jednak odpowiedź naszych emocji, więc pracujemy nad tym, żeby Laura była pewna swojego głosu, swoich umiejętności; żeby te dźwięki, które chce zaśpiewać, żeby po prostu pojawiały się zwyczajnie, bez żadnego wysiłku.

Czasem pracujemy nad pewnymi aspektami interpretacyjnymi, czasem nad sprawami technicznymi. Jeżeli chodzi o śpiew, to czasem pracujemy tylko nad oddechem, a czasem zwyczajnie rozmawiamy o tym wszystkim, co ona czuje i czego potrzebuje w danym momencie.

Jak może interpretować tematykę kosmosu?

Ten kosmos to tak naprawdę nasze życie, bo wiemy, że codziennie wstajemy i nie wiemy, co się wydarzy. To jest trochę tym kosmosem. Ta piosenka pokazuje bardzo mocno Laurę. Ona zawsze miała marzenia. Marzyła, żeby pojawić się właśnie tutaj – na tej wielkiej scenie eurowizyjnej. Piosenka mówi: „Nie przejmuj się tym, co mówią inni; rób swoje; dąż do marzeń”. To jest piosenka, która została jakby napisana dla Laury – uszyta jak rękawiczka na jej małą dłoń. Myślę, że Laura bardzo dobrze czuje ten utwór i dlatego też bardzo się z nim utożsamia.

Czy było łatwo połączyć sam występ, taniec, słowa i muzykę?

To jest taka praca, która nie działa się przez ostatni miesiąc. Laura przez to, że śpiewa wiele lat, pracuje nad tym, uczyła się tych wszystkich rzeczy, więc ma to już trochę we krwi. Więc jakby kolejna piosenka była tylko kolejnym wyzwaniem. Oczywiście, że pojawiły się tutaj dodatkowe rzeczy – ruch sceniczny, praca z kamerą i wiele innych, ale jest też czas, żeby nad tym popracować.

Robiliśmy te wszystkie rzeczy po kolei – przygotowywaliśmy śpiew, potem doszła choreografia, praca z kamerą, więc dokładaliśmy te kolejne puzzle do jej występu.

Jak sobie radzi ze stresem? Jak w czasie finału stres może być pomocnym czynnikiem?

Laura zawsze mówi, że ją stres mobilizuje. My powtarzamy to, że artysta musi mieć troszeczkę tremy, ponieważ wtedy wiemy, że na pewno angażuje się w to bardzo mocno. Nie wyobrażam sobie nie mieć stresu przed takim wielkim występem, przed taką właśnie wspaniałą chwilą.

Myślę, że Laura czuje ten dreszczyk emocji; on ją mobilizuje i powoduje, że tak naprawdę te występy są jeszcze prawdziwsze, pokazujące właśnie te wszystkie emocje, które są w jej ciele; one po prostu wychodzą poprzez jej oczy, poprzez jej głos, przez jej ciało.

Czy konkurs Eurowizji jest dla Laury bardziej zabawą, czy jednak rywalizacją?

Tutaj nie ma rywalizacji. Ja tego nie zauważyłem. Gdy zaczęliśmy z Laurą pracować nad piosenką na Eurowizję, to mówiliśmy sobie, że najważniejsze jest to, żeby to ona była z siebie zadowolona; żeby zeszła ze sceny i powiedziała: „zaśpiewałam tak, jak chciałam”.

To są po prostu różne propozycje, czasem tak od siebie po prostu odległe, że ciężko tu rywalizować. Tym bardziej, że też występują i chłopcy, i dziewczynki, i starsi, i młodsi, więc nie odczuwamy tej rywalizacji. Jest to na pewno nasza mobilizacja, żeby te występy były jak najlepsze, żeby spodobać się publiczności, ale tu nie chodzi o realizację, ale o dobrą zabawę. I Laura właśnie świetnie się bawi.

Czy po powrocie do Polski nadal będziecie współpracować i ćwiczyć?

Nie wyobrażam sobie tego, żeby Laura przestała śpiewać. Ona po prostu ma talent, ma to coś w sobie. Ludzie kochają na nią patrzeć, kochają jej słuchać, dlatego nie wyobrażam sobie sytuacji, że Laura przestałaby śpiewać. Uważam, że Laura właśnie teraz zrozumiała, że to jest jej droga. Spotyka się tutaj w Erywaniu z wielkimi przyjemnościami, ponieważ ludzie na ulicy poznają ją; wiedzą, że to jest ta dziewczynka z Polski; śpiewają fragmenty jej piosenki; mówią, że będą na nią głosować. To też dodaje jej otuchy i wierzę w to, że gdy wrócimy do Polski, to chwilę odetchniemy, zregenerujemy siły, i że niedługo Polska będzie słyszała o Laurze.

Dlaczego zarówno Polacy, jak i mieszkańcy innych państwach powinni zagłosować na Laurę?

Uważam, że Laura jest jedną z tych osób, które zostały stworzone na scenę. Ona na scenie czuję się jak ryba w wodzie; scena jest dla niej po prostu powietrzem, którym oddycha.

Powinniśmy wspierać takie talenty. Uważam, że powinniśmy zagłosować na polską piosenkę, ponieważ jest po prostu dobra; jest świetną propozycją muzyczną z bardzo dobrym tekstem. Jest świetnym spektaklem, historią, która zostanie pokazana właśnie tutaj na Eurowizji. Chciałbym po prostu, żeby na nią głosować nie tylko z tego powodu, że jest to polska propozycja, ale również dlatego, że jest to naprawdę bardzo dobra piosenka.













20. edycja Eurowizji Junior rozpocznie się 11 grudnia o godzinie 16:00 czasu polskiego (19:00 czasu ormiańskiego). Występy będzie można śledzić w TVP1, TVP ABC, TVP Polonia.

Reprezentacja Polski

Polskę reprezentuje Laura Bączkiewicz z piosenką „To the Moon”, dzięki wygranej 25 września w programie „Szansa na Sukces – Eurowizja Junior 2022”. Na armeńskiej scenie pojawi się wraz z pięcioma tancerzami. Tematyka występu nawiązuje do kosmosu. Wykorzystane zostaną niebieskie i fioletowe wizualizacje oraz dym i efekty pirotechniczne. Reżyserem widowiska polskiej reprezentacji jest Konrad Smuga. O choreografię zadbał Agustin Egurrola.

11-latka mieszka w Koninie z rodzicami i starszą siostrą Dominiką. W zeszłym roku wzięła też udział w konkursie „The Voice Kids”. Już wcześniej, bo od 6. roku życia uczestniczyła w lokalnych konkursach i festiwalach. Ponadto, Laura udzielała też dubbingu; jej głos można usłyszeć w takich filmach jak: „Vampirina”, „Clifford. Wielki Czerwony Pies”, „Wojna z dziadkiem”.

Jak głosować?

Na wynik konkursu mają wpływ zarówno głosy publiczności, jak i jury z wszystkich państw uczestniczących. Głosowanie online startuje 9 grudnia o godz. 20:00 na stronie jesc.tv i potrwa do rozpoczęcia finału; ruszy ponownie zaraz po zakończeniu występów i pozostanie otwarte przez ok. 15 minut. Co ważne, można oddać głos na reprezentanta własnego kraju.

Eurowizyjne zmagania rozpoczęły się wcześniej. Laura Bączkiewicz do Erywania dotarła już 2 grudnia. W ciągu tygodnia dzieci uczestniczyły w próbach występów oraz w ceremonii otwarcia Eurowizji Junior, która miała miejsce 5 grudnia na Placu Republiki w Erywaniu.

Konkurs piosenki dla dzieci

Organizatorem Eurowizji Junior jest Europejska Unia Nadawców. Polska już od samego początku bierze udział w tym wydarzeniu. Pierwszy konkurs odbył się w 2003 roku w Kopenhadze. Polska uczestniczyła w siedmiu edycjach, z czego w dwóch zajęła pierwsze miejsce. Roksana Węgiel z piosenką „Anyone I want to be” wygrała w 2018, a Viki Gabor z piosenką „Superhero" zwyciężyła w 2019 roku. Na podium znalazła się też Sara James, która z utworem „Somebody” w 2021 roku w Paryżu zajęła drugie miejsce.