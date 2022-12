Gigantyczne straty Rosjan. Putin odniósł się do kwestii dodatkowej mobilizacji [WIDEO]

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy rosyjscy agresorzy stracili od początku wojny 93 tysiące żołnierzy. Dla rosyjskiego dyktatora Władimira Putina nie stanowi to jednak probemu. „Operacja specjalna” toczy się swoim torem. Sytuacja jest stabilna. Nie mamy żadnych problemów – przekonywał na konferencji prasowej podczas szczytu Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w Biszkeku.

Putin ponownie odniósł się do kwestii mobilizacji. Zapewnił, że „w tej chwili” nie ma potrzeby dodatkowej tego typu operacji. Analitycy są jednak przekonani, że mobilizacja w Rosji po pierwsze nie ustała, a po drugie rozpocznie się z nową siłą, gdy tylko na Kremlu pojawi się taka potrzeba.





Władimira Putin zasugerował też, że inwazję na Ukrainę można było „rozpocząć wcześniej”. Doszedł do tego wniosku, komentując wypowiedź byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Jak przypomina Biełsat, była niemiecka kanclerz stwierdziła, że porozumienia mińskie z 2015 roku były potrzebne, by dać Ukrainie czas na przygotowanie się do poważnego konfliktu.





Wypowiedź niemieckiej polityk wywołała oburzenie opinii publicznej na Ukrainie, gdzie byłej kanclerz zarzucono polityczny infantylizm, tchórzostwo i niezdolność do przyznania się do błędów, za które Ukraińcy płacą teraz życiem.





Zapytany o skazanie opozycjonisty Ilji Jaszyna na 8,5 roku łagru za „powielanie fejków o rosyjskim wojsku”, Putin powiedział, że „niedopuszczalne jest mieszanie się do sądów”. – A kto to jest? – dodał Putin, odnosząc się do Jaszyna. Biełsat wskazuje, że wcześniej podobnego sformułowania używano w stosunku do więzionego przez moskiewski reżim Aleksieja Nawalnego, którego Kreml również próbował pozbawić życia. Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow określał Nawalnego jako „więźnia”, „berlińskiego pacjenta” lub „obywatela Rosji”. Putin regularnie wspominał o Nawalnym używając słów „ta postać”.







#wieszwiecej Polub nas