Szokujące słowa Stoltenberga. Mówi o możliwości wielkiej wojny „między NATO a Rosją”

Szef NATO Jens Stoltenberg otwarcie przyznał, że może dojść do wojny między Sojuszem Północnoatlantyckim a Rosją. W rozmowie z norweską telewizją NRK stwierdził, że obawia się, iż „wojna w Ukrainie wymknie się spod kontroli i przerodzi w wielką wojnę między NATO a Rosją”.

Szef NATO zapewnił, że jest przekonany, iż uda się uniknąć eskalacji konfliktu ze względu na to, że Sojusz zwiększył swoją obecność na wschodniej flance.





Jak dodał, „Putin wie, że Sojusz działa według zasady »jeden za wszystkich i wszyscy za jednego«”. Stoltenberg podkreślił, że„najważniejszą misją NATO jest zapobieżenie wojnie na pełną skalę w Europie i pracujemy nad tym każdego dnia” Według niego „stoimy przed sprawdzianem, czy wolność może przeciwstawić się autorytarnemu reżimowi”.





– Rozumiem ludzi, którzy uważają, że ceny żywności i rachunki za prąd są za wysokie. Ale będzie znacznie wyższa cena do zapłacenia, jeśli nasza wolność będzie zagrożona przez zwycięstwo Putina w wojnie z Ukrainą – powiedział szef Sojuszu Północnoatlantyckiego





– Jeżeli sprawy pójdą nie tak, wszystko może potoczyć się bardzo źle – ostrzegł Stoltenberg. – Ta straszliwa wojna na Ukrainie to również wojna, która może stać się pełnowymiarową wojną, przerodzić w dużą wojnę między NATO i Rosją – dodał.





– Nie ma wątpliwości, że pełna wojna jest możliwa – powiedział i zaakcentował, że należy uniknąć konfliktu, który „obejmie więcej państw europejskich i stanie się pełnowymiarową wojną prowadzoną w Europie”.





– Chcieliśmy zapobiec wojnie środkami dyplomatycznymi – mówił Stoltenberg, stwierdzając, że „Putin podjął jednak decyzję, by używać siły i przemocy”.





Szef NATO stwierdził, że „na obecnym etapie rozmowy już nie pomagają – pomaga wspieranie Ukrainy”, a „najlepsze, co możemy zrobić to wsparcie militarne”.





– Tylko silna Ukraina może przyczynić się do pokoju. W naszym interesie jest to by Putin nie zdobył Ukrainy – powiedział.





Jak podkreślił „zwycięstwo Putina oznacza tragedię dla Ukrainy, ale jest niebezpieczne również dla nas, bo stajemy się coraz bardziej bezbronni”.