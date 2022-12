Eurowizja Junior. Rusza głosowanie internetowe

W piątek, 9 grudnia od godziny 20 będzie można oddać głos na uczestników Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2022, w tym na Polkę Laurę Bączkiewicz. Wielki finał już w najbliższą niedzielę, 11 grudnia. Transmisja koncertu o godzinie 16 w TVP1, TVP ABC oraz TVP Polonia.

O wyniku Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2022 zadecydują internauci oraz komisje jurorskie. 50 proc. głosów będzie pochodzić z globalnego głosowania internetowego, a pozostałe 50 proc. od profesjonalnego jury z każdego z uczestniczących w konkursie krajów (składającego się z dwojga dzieci w wieku 10-15 lat i trzech dorosłych profesjonalnych muzyków).





Widzowie mogą oddać głosy w dwóch turach głosowania, w każdej turze należy wybrać 3 piosenki. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, można głosować na reprezentanta swojego kraju. Pierwsza tura głosowania rusza w piątek, 9 grudnia od 20, a skończy się tuż przed rozpoczęciem programu na żywo. Druga tura rozpocznie się po wszystkich występach uczestników i będzie trwać około 15 minut. Głosować można na stronie: www.jesc.tv.





Tegoroczny jubileuszowy – XX Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbędzie się w Erywaniu, stolicy Armenii. W tym roku koncert będzie miał trzech niezwykłych gospodarzy – poprowadzą go: Iveta Mukuchyan, Garik Papoyan i Karina Ignatyan. Fani Eurowizji mogą kojarzyć Ivetę z Konkursu Piosenki Eurowizji 2016, w którym reprezentowała Armenię ze swoim elektro-popowym utworem „LoveWave”, a Karinę z Eurowizji Junior 2019 w Gliwicach, gdzie wystąpiła z piosenką „Colors of Your Dream”.



#wieszwiecej Polub nas





Polskę w tym roku reprezentuje Laura z piosenką „To the Moon”. Młoda wokalistka jest już po pierwszych próbach na eurowizyjnej scenie i jak przyznaje, pomimo lekkiego stresu, nie może się doczekać, kiedy stanie na niej ponownie.